FOTO Milorad Casper 'začarao' ekipu magičnim jelima: 'Sve je top'

Casper je začarao svoje goste sjajnim jelima. Pripremu večere započeo je Milorad desertom 'Šuma u bijelom'. - Desert, sasvim logično šumsko voće, šlag i ne znam što će još izmađijati - komentirao je Florijan. Svoju verziju cheesecakea mađioničar je priveo kraju, a onda se bacio na glavno jelo. 'Debela Berta' izazvala je kod ekipe različite reakcije. Lignje punjene kozicama poslužio je domaćin s pečenim krumpirima.

Za kraj, Milorad se bacio na predjelo naziva 'Posljednji skok u pijat'. - Pretpostavljam da će to biti žabice - pretpostavio je Florijan, a složio se i Goran. Žablje krakove domaćin je pohao, a usto je pripremio i papaline te salatu i tartar. Veliku je pomoć pri pripremi večere domaćin imao od svoje supruge, a onda se okrenuo pripremi za dolazak gostiju. Dočekao ih je u svom mađioničarskom izdanju i tako otpočeo magičnu večer. Ekipa je odmah dobila i par trikova.

- Očekivao sam da će nas dočekati u svom stilu - pohvalio je Florijan doček. Ponudio je ekipi orahovac, rakiju od šipka, višnju i rogač s medom. - Napravio je baš vrhunski doček, bilo je top - pohvalio je domaćina Florijan. Zabavni doček nastavio se 'Posljednjim skokom u pijat' - žabljim krakovima i papalinama.

- Predjelo - to je nevjerojatno, magično - pohvalio je Goran žabe i papaline. Oduševljenje nije skrivao ni Florijan. - Obožavam to jelo, a rijetko jedem - ispričao je. - Nije me teško nagovoriti, nije me se dojmilo, no probala sam žablje krakove - zaključila je, pak, Ivana svoju sagu s žabom. Uslijedila je 'Debela Berta' kao glavno jelo - punjene lignje, krumpiri i blitva, a nakon pohvala stigao je na red i desert. - Volio bih više da je bio čokoladni kolač, oduševila me izvedba svega, sve te šumske bobice - komentirao je desert Florijan. Nakon kraja večere, domaćin je ekipi udijelio i divne poklone te kao iznenađenje još jednom izveo svoje simpatične trikove, a uslijedila je i svirka dua 'Last Minute'.

