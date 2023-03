Princ Harry stigao na ročište protiv izdavača Daily Maila, tuže ih i druge poznate osobe

Britanski princ Harry (38) stigao je danas na Visoki sud u Londonu na ročište protiv izdavača novina Daily Mail zbog navodnog prisluškivanja telefona i drugih povreda privatnosti.

Nekoliko osoba iz britanskog javnog života odlučilo je podnijeti tužbu protiv izdavača Daily Maila, Associated Newspapers zbog navodnog prisluškivanja telefona i drugih kršenja prava na privatnost. Među imenima koja pokreću pravnu bitku su princ Harry, pjevač Elton John, glumice Elizabeth Hurley i Sadie Frost, filmski redatelj David Furnish te Doreen Lawrence, majka Stephena Lawrencea koji je 1993. godine ubijen u rasističkom napadu, a kako su naveli ovo bi moga biti tek početak ljudi koji će podignuti tužbe protiv Daily Maila. Prvi dan pripremnog ročišta održava se u ponedjeljak, a ne očekuje se da će itko od tužitelja govoriti.

Sedam tužitelja pokrenulo je postupak prošle godine, ali pravna ograničenja koja je tražila novinska grupacija znače da konkretni detalji njihovih navoda dosad nisu objavljeni. Prema izjavi koju su u listopadu objavili odvjetnici Frost i Harryja, slučaj protiv Associated Newspapersa uključuje optužbe za prisluškivanje telefonskih poziva, automobila i domova te plaćanje policiji za osjetljive informacije.

Associated Newspapers, izdavač Daily Maila, The Mail on Sunday i Mail Onlinea, rekao je da "u potpunosti i nedvosmisleno" poriče optužbe. Traže da se slučaj odbaci. Medijski progoni bili su jedan od razloga zbog kojih su se Harry i njegova supruga Meghan, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, povukli s kraljevskih dužnosti i preselili u Kaliforniju kako bi stvorili nove živote i karijere.

Žestoko su napali novinare u svojoj nedavnoj šestodijelnoj Netflixovoj dokumentarnoj seriji i u Harryjevim memoarima "Spare".

To je posljednji od nekoliko slučajeva koje su protiv tabloida pokrenuli vojvoda i vojvotkinja od Sussexa u posljednjih nekoliko godina. U svibnju će na suđenje i njegova tužba protiv Mirror Group Newspapers (MGN), izdavača Daily Mirrora, zbog optužbi za hakiranje telefona između 1996. i 2011.Također je tužio News Group Newspapers (NGN), izdavača novina The Times, The Sunday Times i The Sun (kao i sada nepostojeći News of the World) zbog navodnog hakiranja telefona. Sun je uvijek negirao hakiranje telefona u novinama, a izdavač nije priznao nikakvo nezakonito ponašanje.

Podsjetimo, Princ Harry u siječnju je objavio knjigu svojih memoara 'Spare' u kojoj je iznio brojne detalje iz svoga života kojima je šokirao javnost te stvorio napetosti sa svojom obitelji. Harry je tako pisao i o svojim prvim iskustvima s drogom. Među ostalim iznio je i da je redovno uzimao drogu i opisao kako je pušio marihuanu dok je živio u Nottingham Cottage na prostoru Kensingtonske palače. Harry je u memoarima otkrio da je kokain probao sa 17 godina. Pisao je da je kokainom htio postići da osjeti nešto. U knjizi je pisao i o tome kako je tijekom zabave u kući glumice Courteney Cox konzumirao drogu. Naime, princ Harry u svojoj je knjizi napisao da je pronašao kutiju čokolade s 'ludim gljivama' u hladnjaku dok se zabavljao u njezinom domu u Los Angelesu.

S obzirom na to da je princ u svojoj knjizi priznao uzimanje droge u prošlosti, prema američkim zakonima mogao bi ostati bez vize, piše portal Page Six.

- Priznanje korištenja droga obično je razlog za neprihvaćanje zahtjeva za vizu. To znači da bi prinčeva viza trebala biti odbijena ili ukinuta jer je priznao korištenje kokaina, gljiva i ostalih droga - rekao je američki savezni tužitelj Naema Rahmani te dodao:

- Zakon ne prepoznaje nečiji status princa ili činjenicu da su droge korištene u rekreativne svrhe.

