Princ Harry dobit će golemu odštetu: Nagodio se s izdavačem tabloida i dobio javnu ispriku

Vojvoda od Sussexa, princ Harry, uspio se nagoditi u sudskom sporu protiv britanskog izdavača News Group Newspapers, koji izdaje britanski tabloid The Sun. NGN je ponudio "punu i nedvosmislenu ispriku" princu Harryju "zbog toga što su novinari i privatni istražitelji koje su oni angažirali hakirali prinčev telefon, nadzirali i zloupotrijebili privatne informacije", prenosi BBC. Također će platiti znatnu odštetu jer su se dvije strane nagodile oko pravnih zahtjeva, rekao je Harryjev odvjetnik David Sherborne visokom sudu.

Ova nagodba je velika stvar te je ovo prvi put da je NGN priznao nedjelo protiv princa Harryja, koje konkretno uključuje nezakonite aktivnosti privatnih istražitelja koji su radili za The Sun. Izjavom ne priznaju eksplicitno nezakonite aktivnosti Sunovih novinara, ali je to ipak velika pobjeda za princa. No, tu je i pobjeda za NGN. Izbjegli su najgori mogući scenarij suđenja, u koji bi bio uključen i sami vrh korporacije.

Podsjetimo, "odbjegli princ", koji sa suprugom Meghan Markle i dvoje djece živi u Kaliforniji, nedavno su zajedno iskazali solidarnost osobama pogođenima razornim požarom u Los Angelesu. Više od 100.000 stanovnika bilo je prisiljeno napustiti svoje domove, a prema pisanju časopisa People, par je otvorio vrata svog doma prijateljima i bliskim osobama koje su se našle u teškoj situaciji.

Uz osobnu pomoć, par aktivno sudjeluje u aktivnostima svoje zaklade Archewell, tražeći najučinkovitije načine pružanja podrške zajednici. Poseban naglasak stavili su na regrutiranje volontera koji će pružati pomoć u oporavku mentalnog zdravlja, ključnoj potrebi za mnoge pogođene katastrofom. Osim toga, planiraju dodatno pomoći zajednici putem financijskih donacija.

Obitelj je tada surađivala i s poznatim kuharom Joseom Andresom i njegovom inicijativom World Central Kitchen, donirajući osnovne potrepštine, odjeću i dječje proizvode. Tada su izdali i službenu izjavu s prijedlozima kako se građani mogu uključiti u pružanje pomoći potrebitima. „Ako poznajete prijatelja, člana obitelji ili čak kućnog ljubimca koji mora biti evakuiran, a imate mogućnost pružiti im sigurno utočište, molimo vas, učinite to. Također, provjerite trebaju li vaši susjedi s invaliditetom ili starije osobe pomoć pri evakuaciji.

Mnoge obitelji ostale su bez ičega. Razmislite o doniranju odjeće, dječjih igračaka i osnovnih potrepština. Američki Crveni križ neumorno radi na terenu kako bi pomogao onima kojima je pomoć najpotrebnija“, poručili su u izjavi. Ovaj primjer humanitarnog angažmana ukazuje na važnost solidarnosti i zajedničkog djelovanja u trenucima krize.

