Preminuo posljednji član kultnog rock benda, promijenio je svijet glazbe

Garth Hudson, virtuozni multiinstrumentalist i posljednji preživjeli član utjecajnog rock sastava The Band, preminuo je u 88. godini života. Hudson je mirno preminuo u domu za njegu u Woodstocku, New York, ostavljajući za sobom bogato glazbeno nasljeđe koje je značajno utjecalo na razvoj američke glazbe.

Garth je rođen 2. kolovoza 1937. u Windsoru, Ontario, u glazbenoj obitelji koja je od malih nogu poticala njegov talent. Njegov otac, glazbenik koji je svirao violinu i saksofon u lokalnom dance bendu, bio je njegov prvi učitelj. "Moj otac me naučio čitati note prije nego što sam naučio čitati riječi," prisjetio se Hudson u jednom intervjuu za Rolling Stone 2010. godine. Već s pet godina počeo je svirati klavir, a do svoje desete godine svladao je i orgulje te pokazivao izniman talent za glazbenu teoriju.

Kao tinejdžer, Hudson je svirao orgulje u crkvi i nastupao s lokalnim bendovima, istovremeno studirajući klasičnu glazbu na konzervatoriju. "U to vrijeme sam upijao sve - od Bacha do bluesa," rekao je Hudson. "Nisam želio biti ograničen jednim žanrom, želio sam istražiti sve mogućnosti koje glazba nudi." Njegova rana glazbena raznolikost kasnije će se pokazati ključnom u oblikovanju jedinstvenog zvuka The Banda.

Pridruživši se sastavu The Hawks (koji će kasnije postati The Band) 1961. godine, Hudson je postavio dva uvjeta: da mu kupe Lowrey orgulje i da dobije dodatnih 10 dolara tjedno za podučavanje ostalih članova glazbenoj teoriji. Ova investicija se višestruko isplatila kada je bend postao jedan od najutjecajnijih sastava svoje ere.

The Band je stekao širu prepoznatljivost kao prateći sastav Boba Dylana tijekom njegove kontroverzne "električne" turneje 1965.-1966. godine. Hudsonov doprinos ovoj suradnji bio je ključan, stvarajući bogate zvučne pejzaže koji su savršeno nadopunjavali Dylanovu poeziju.

Hudson je bio poznat po svojem inovativnom pristupu glazbi, posebno u korištenju elektroničkih instrumenata. Njegov prepoznatljivi stil može se čuti u klasicima poput "Up on Cripple Creek", gdje je koristio clavinet kroz wah-wah pedalu stvarajući jedinstveni zvuk koji su kasnije kopirali mnogi funk glazbenici.

Nakon raspada originalnog sastava The Band 1976. godine, Hudson je nastavio glazbenu karijeru kao cijenjeni studijski glazbenik, surađujući s mnogim poznatim umjetnicima poput Neko Case, Norah Jones i Wilca. Njegov prvi solo album "The Sea to the North" izašao je 2001. godine.

Kao član The Banda, Hudson je primljen u Rock and Roll kuću slavnih 1994. godine. Dobio je brojne druge počasti, uključujući članstvo u Kanadskoj glazbenoj kući slavnih i nagradu Grammy za životno djelo 2008. godine.

Odlaskom Gartha Hudsona završava se jedno značajno poglavlje rock glazbe. Njegov utjecaj na američku glazbu, inovativni pristup instrumentima i jedinstveni glazbeni izričaj ostavili su neizbrisiv trag koji će inspirirati buduće generacije glazbenika.

