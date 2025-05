Ovaj par nije uspio pronaći zajednički jezik: 'Ona je zadnjih par dana osoba koju ja ne poznajem'

Silvija i Hrvoje, Kristina i Marko te Irma i Franjo odradili su posljednje spojeve prije završne večere u 'Braku na prvu'. Hrvoje je Silviju odveo u Mokrice gdje su i stupili u brak i započeli svoj odnos, Marko je Kristini pripremio romantičan vikend u toplicama, a Franjo Irmi iznenađenje baš po njenom ukusu. „Pomiješani su mi osjećaji. Sinoć sam Hrvoju rekla da bih se iselila, što nije baš dobro primio i nekako je napeta atmosfera između nas“, rekla je Silvija i dodala: „Nadam se da ćemo se barem zabaviti.“

Supružnici su se sastali u Mokricama, ali razgovor nije tekao prirodno i činilo se kao da ne mogu naći neku zajedničku temu. „Ja se sigurno neću truditi jer ona nijednom nije potaknula komunikaciju, ni nakon što je vidjela da sam ostao zatečen njenom odlukom pred ekspertima“, rekao je Hrvoje, a Silvija je bila nezadovoljna jer joj Hrvoje nije pružio ruku u šetnji, iako je bila u štiklama, pa je komentirala kako Hrvoju takvo nešto sigurno ne bi promaklo prije. „Ja sam osoba koja voli intimu držati za sebe, ako ti nešto smeta onda to kažeš, ali kažeš partneru, a ne nekom šestom. To me razočaralo, moram priznati, a ja kad se razočaram, onda se sve promijeni“, zaključio je Hrvoje.

Kristina i Marko uživali su zajedno u toplicama i u doručku koji im je Marko donio u sobu, a Kristina je rekla kako joj i u stanu svako jutro pripremi doručak, kako je brižan i kako joj to odgovara. „Današnji dan će biti pun iznenađenja, bit će super“, najavio je Kristini Marko pa su komentirali kako im je ovo sad poput drugog medenog mjeseca. Iako su oboje rekli kako im je i na prvom medenom mjesecu, koji je Marko proveo s Irmom, a Kristina s Franjom, bilo lijepo, nisu skrivali da od ovog imaju viša očekivanja. „Nisam očekivao da se ovo može dogoditi meni u eksperimentu. Postojala je neka mala šansa, ali stvarno nisam očekivao da će mi biti ovako lijepo“, iskreno je rekao Marko.

U Zagrebu je Irma dobila pismo i haljinu od Franje, koji joj je najavio da se pripremi za iznenađenja. Haljina joj se svidjela, a kao ljubiteljica iznenađenja, jedva je čekala vidjeti što joj je Franjo pripremio. Kad se našla sa svojim suprugom u gradu on joj je stavio povez preko očiju i doveo ju u poseban kafić u kojem je sve uređeno motivima mačaka, a u samom kafiću borave i prave mačke, što je Irmu oduševilo. Bila je impresionirana time što je Franjo zapamtio da voli mačke, posebno zato što je Franjo sam alergičan na mačke. „Meni iskreno puno više paše čovjek kakav si ti nego Marko, koliko god smo se mi na početku trudili. Sada vidim da mi je puno lakše s osobom s kojom sam na istoj valnog duljini. Stvarno si i pametan i sposoban i poseban“, rekla mu je Irma i dodala: „Franjo je meni potpora, najviše od svega. Poslije jednog burnog razdoblja, sad imam čovjeka kojem mogu vjerovati.“

Silvija i Hrvoje su nakon šetnje zaigrali minigolf, ali Silvija nije bila raspoložena za igru. „Ja ne mogu više glumiti pred kamerama da je sve u redu, kad nije sve u redu i ne mogu glumiti da pričam s tobom, kad ne pričam s tobom“, frustrirana je bila Silvija. „Zadnji spoj, mislim da je čak i u redu da je tako, s obzirom na to da je situacija takva kakva je. Možda i bolje da je eksperiment pri kraju“, rekao je Hrvoje. Silvija i on za stolom su gledali fotografije sa svog vjenčanja i, neuspješno, pokušavali pronaći zajednički jezik. Hrvoje nije vjerovao Silviji da nije drugim ljudima u eksperimentu pričala o njihovom odnosu, a njoj je smetala njegova hladnoća. „Mislim da se odnosi ne rješavaju pred kamerama i ona je u zadnjih par dana jedna osoba koju ja ne poznajem i zato ja nemam potrebu za nekakvim građenjem odnosa i truditi se jer to nije ona Silvija koju ja znam unazad šest tjedana“, rekao je Hrvoje, kojem također nije bilo jasno zašto bi se Silvija iselila iz njihovog stana sad, pred sam kraj eksperimenta.

Zadnji zadatak koji su Silvija i Hrvoje dobili od eksperata bio je odgovoriti na pitanja slična onima na koja su odgovarali na samom početku eksperimenta. Silvija je priznala kako joj je prijelomna točka bila kad je shvatila da je njihov odnos jedno pred kamerama, a drugo iza kamera, a Hrvoju je prijelomna točka bila ceremonija kad je Silvija rekla da napušta eksperiment. Oboje su rekli da ne osjećaju seksualnu privlačnost jedno prema drugome, kao ni emocionalnu povezanost.

Slijedilo je pitanje što ih najviše nervira kod partnera. „Neiskrenost", odgovorio je Hrvoje, a na Silvijino pitanje po čemu je ona bila neiskrena, rekao je: „Po tome, sve što se dogodilo, dogodilo se na drugdje nekoj strani, a ne kod nas u četiri zida. Ja sam uvijek bio otvoren, iskren prema tebi, transparentan, sve sam ti rekao kako jest", objasnio je Hrvoje. „Mene nervira tvoja hladnoća“, rekla je Silvija, a na posljednje pitanje: „Jesam li ispunila tvoja očekivanja u ovom eksperimentu?“, Hrvoje je rekao: „Ne, vjerojatno ni ja tvoja.“

Irma i Franjo zaputili su se na tečaj tanga. „Franjo je jako zgodan u svojoj crnoj košulji, lijepo izgleda, visok čovjek, vodi te, sve je to jako slatko“, komentirala je Irma, a Franjo dodao: „Vjerujem da smo se povezali malo dublje s tim plesom i pričali smo kako bismo mogli uzeti još koji sat privatno i malo zaplesati.“ Kristina i Marko su se, nakon uživanja u saunu, prebacili u bazen gdje je pao i prvi poljubac. Kristina je komentirala kako se Marko dobro ljubi, a on iskreno rekao: „Meni je Tina super privlačna, jako je zgodna, ima prelijepo lice. Meni su njene oči fascinantne, ima oči boje mora, utopim se u tim očima, kao da se kupam. Dugo nisam ovako nešto osjetio.“

Irma i Franjo nakon plesa otišli su na večeru te izmijenili male znakove pažnje i emotivna pisma u kojima su jedno drugome priznali kako su osjetili veliku podršku jedno od drugoga, kako se osjećaju povezano i kao da mogu razgovarati o svemu te kako se nadaju da će se njihov odnos nastaviti i nakon eksperimenta.

Kristina i Marko nakon bazena zabavili su se igrajući biljar, tijekom kojeg su se dodatno zbližili i opet poljubili, a zatim su otišli na večeru razmijenili pisma, u kojima su otvoreno progovorili o svojim osjećajima. „Ja sam uvijek mislila da sam ja teški romantik, ali Marko nadmašuje sva moja očekivanja iz dana u dan. Nisu sad to ne znam kakve geste, ali neke sitnice koje meni puno znače i to stvarno cijenim“, rekla je Kristina, a Marko priznao kako uživa s njom i kako je njihov odnos emotivan i iskren. Kristina je Marku poklonila privjesak tenisice na koji je sama napisala ime na ćirilici, što je Marka dirnulo gotovo do suza jer je ona jedina osoba kojoj je ispričao kako na sve svoje tenisica za trčanje napiše ime svoje majke. Kako će sutra proći završna večera - ne propustite pogledati u novoj epizodi sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' od 21.10 na RTL-u! Epizoda je dostupna odmah na platformi Voyo!

