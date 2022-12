Prijatelji i kolege se opraštaju od zvijezde 'Kafića Uzdravlje': 'Jako sam tužan. Znam da ćemo se opet vidjeti'

Nakon što je od raka u 71. godini preminula glumica Kirstie Alley njene kolege se ne prestaju opraštati od nje na društvenim mrežama. Među prvima se javio glumac John Travolta koji je s Alley glumio u serijalu filmova 'Gle tko to govori'.

Foto: Cinema Legacy Collection/The Hollywood Archive "Look Who's Talking" (1989) John Travolta, Kirstie Alley, "Look Who's Talking" (1989) Tri Star Pictures rFile Reference # 33962-112THA Cinema Legacy Collection/The Hol Photo: The Hollywood Archive/PIXSELL

"Kirstie je bila jedna od najposebnijih veza koje sam ikada imao. Volim te, Kirstie. Znam da ćemo se opet vidjeti", napisao je na Instagramu. John i Kirstie imali su posebnu kemiju na ekranu, a nikada nisu skrivali da je njihovo prijateljstvo bilo posebno te da su bili mnogo više od kolega na setu.

"Skoro sam pobjegla i udala se za Johna. Voljela sam ga. Još uvijek ga volim. Da nisam bila udana, otišla bih i udala se za njega", izjavila je Alley jednom prilikom.

Magazinu People njen kolega Kelsey Grammer s kojim je glumila u Kafiću Uzdravlje kazao je da je uvijek vjerovao da je tuga za javnom osobom privatna stvar, ali da ju je volio.

Ted Danson, kojeg je uloga u istoj seriji proslavila u avionu je gledao jednu epizodu 'Kafića Uzdravlje' a onda je čuo da je Alley preminula. Kazao je da to rijetko radi, ali bila je to epizoda u kojoj Berenger zaprosi Rebeccu(Kirstie) koja stalno govori 'ne' iako očajnički želi reći da. Naglasio je da je glumica bila briljantna u toj epizodi.

"Nasmijala me prije 30 godina kada je snimala tu scenu, a jednako me nasmijala i danas. Dok sam izlazio iz aviona čuo sam da je Kirstie umrla. Jako sam tužan i jako zahvalan za sve trenutke kada me nasmijala. Šaljem svoju ljubav njezinoj djeci. Kao što oni dobro znaju, njihova majka imala je zlatno srce. Nedostajat će mi." dodao je.

Osim njih od kolega iz serije javila se i Rhea Pearlman, koja je glumila Carlu.

"Sprijateljile smo se gotovo istog trenutka kada se pridružila ekipi serije. Voljela je djecu, a i moja su djeca voljela nju. Spavali smo u njezinoj kući. Organizirala je lov na blago, zabave za Noć vještica i Uskrs te je pozvala cijelu ekipu serije i njihove obitelji. Htjela je da se svi osjećaju uključenima. Zahvalna sam što sam je poznavala. Nedostajat će mi jako" rekla je.

Glumica Jamie Lee Curtis s Kirsti je glumila u jednoj od recentnijih serija u kojoj se pojavila, a riječ je o Kraljicama vriska.

"Upravo sam čula tužnu vijest da je Kirstie Alley umrla. Bila je sjajna komičarka u Kraljicama vriska i prekrasna mama u svom stvarnom životu. Jedne godine za Božić pomogla mi je kupiti kombinezone za moju obitelj. Složile smo se da se ne slažemo oko nekih stvari, ali imale smo međusobno poštovanje i povezanost", napisala je.

Od preminule glumice oprostili su se i Tim Allen, Kristin Chenoweth, Jackée Harry, Megyn Kelly, Taylor Lautner, Valerie Bertinelli, Scott Baio, Selma Blair ali i mnogi drugi, kao i brojni obožavatelji glumice.

