Ne staju komentari gledatelja 'Večere za 5': ' Hvalisavac. Stvarno je pretjerao ja, ja i opet ja. Nema smisla'

U novom tjednu u 'Večeri za 5 na selu' kuhat će kandidati iz Karlovca i okolice, a prvi među njima bio je CNC operater Jure iz naselja Pravutina. Juri su u goste došli glazbenik Marijo, ekonomist Kristijan, slikar Robert i obrtnica Marina, a Marijo je na samom dolaska kod Jure - zasvirao harmoniku! „Domaćina smo malo iznenadili pjesmom, vidjele su mu se malo suze u očima, bilo mu je jako drago“, rekao je Kristijan. Gosti su komentirali kako je domaćin bio malo pogubljen, ali svi su to razumjeli jer mu je prvi dan i tek ih je upoznao.

Slično su pisali i gledatelji u komentarima koji su također naglasili da je Jure malo previše hvalio sam sebe.

Foto: Facebook

"Jure toliko si nahvalio sam sebe da to nema smisla. Cijelu večer si pričao samo o hrani očito radi bodova a i trema te je prala. Marijo već prvu večeru kalkulira. Ova večera za 5 ponavlja dezertere, glavno jelo, a predjelo pizza. Jao joj. Nadamo se da će od vas pet kandidata nego izvući svoj as iz rukava sa nečim novim, a također spojeno sa tradicijom", "Čekala sam samo kad će objasniti kako se pije iz čase iz kojeg kuta je najbolje", "A glavna tema mu je bila hvaliti se", "Anita Lovrić nasmijala sam se do suza. Domaćinu a i komentarima onog Marija", "A sam sebe ishvalio", "Ovaj tjedan će isto bit psiho", "Pa čekaj...što nije on cijelo vrijeme bio PREZADOVOLJAN SAM SOBOM", "Stvarno je pretjerao ja, ja i opet ja..." samo su neki od komentara obožavatelja ovog showa.

Foto: Facebook

Podsjetimo, domaćin je za goste pripremio predjelo naziva Četiri godišnja doba, glavno jelo Gušti su gušti i desert Pravutinska bura. Za predjelo je poslužio pizzu - Marini je tijesto bilo super, Mariju nije bilo dovoljno pečeno; glavno jelo nitko nije mogao pojesti do kraja, a desert je svima bio odličan tako da je Jure osvojio dobrih 35 bodova.

Nakon zanimljivog dočeka počeli su s predjelom, a Jure je za goste ispekao pizzu pod pekom! „Tijesto je bilo lagano, a nadjev kao nadjev! U redu je bilo“, komentirala je Marina, a Kristijan je rekao kako je njemu sve fantastično što je pečeno u peki. „Taj se okus ne može ni s čim drugim mjeriti, pizza je bila odlična“, dodao je. Mariju nije bila dobra zato što mu tijesto nije bilo dovoljno pečeno i hrskavo. Za glavno jelo Jure je poslužio peku, a Marijo je odmah komentirao izgled tanjura: „Kao da si nabacao s lopatom za snijeg, baš je bilo natrpano bez veze.“ No domaćin je bio ponosan na sebe, a i Kristijanu se svidjelo. „Meso je bilo mekano, kožica fina hrskava, lagano se rezala. Povrće ukusno, osjetilo se da je to rađeno s ljubavlju i imalo je svoju priču“, rekao je dok je Marina zaključila kako je stvarno bilo previše mesa i nitko nije sve pojeo. Robert i Marijo dodali su kako je bilo jako ukusno. Gosti su komentirali kako je domaćin previše uzbuđen oko svoje večere i da nije prestajao pričati o hrani, a potom su počeli s desertom - ledenim vjetrom. „Okus deserta je pun pogodak“, rekao je Robert, svidio se i Mariju, a Kristijanu je bilo najbolje to što nije bio presladak. „Ledeni vjetar je uvijek dobar kolač“, zaključila je Marina. Nakon poklona goste su vani čekali svirači i svi su se opustili uz pjesmu.

Za Jurinu večeru Robert je dao ocjenu deset zato što se domaćin jako potrudio, Marina je također pohvalila domaćina, no dala je devetku jer je bilo previše hrane, baš kao i Kristijan kojem je zasmetalo što je Jure malo pozornosti posvetio dekoraciji, a najveći kritičar bio je Marijo koji je dao ocjenu sedam i rekao: „Jure je imao ogromnu tremu cijelu emisiju, a objašnjavao je da nije, pizza nije bila dovoljno pečena dok je sve drugo bilo perfektno.“ Sutra kuha Marijo zvan Fizika, a što će pripremiti gostima - ne propustite pogledati od 20.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu'.

VIDEO Neki imaju kokoši, glumce, a drugi pak Ivana Pavla II.: Najviše tetovaža ima ipak Marko Livaja