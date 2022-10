Prepoznajete li ovaj domaći par? Glazbenica i nogometaš poznaju se od malih nogu

Splitska pjevačica i naša prošlogodišnja predstavnica na Eurosongu Albina Grčić (23) u sretnoj je vezi, a to često pokazuje na društvenim mrežama. Albina je već nekoliko godina u vezi s nogometašem Ivanom Ćalušićem, a par se poznaje do malih nogu. Ivan i albina zajedno su od njihove 19. godine, a članovi njihovih obitelji također su prijatelji,

Da se par poznaje od djetinjstva pokazuje i fotografija koju je glazbenica podijelila na TikToku na kojoj njih dvoje poziraju kao djeca. Preko fotografije je Albina stavila broj tri te emotikon zaljubljenog para.

- Pobijedili smo u ovom izazovu - napisala je u opisu.

Svoju ljubav pjevačica ne skriva, no često naglašava da drži do njihove privatnosti.

- Ivan i ja ne krijemo svoju vezu, što je potpuno jasno na društvenim mrežama, ali itekako držimo do svoje privatnosti i do vremena provedenog zajedno. Ne dozvoljavamo da nam javnost utječe ni na ono čime se bavimo, ni na naš odnos. Meni je najvažnije da se međusobno podržavamo, a potpuno je razumljivo da ljudska znatiželja potiče pitanja i komentare, s obzirom na to da smo nekakve javne osobe - rekla ej glazbenica nedavno za RTL.

Inače, Albina povremeno objavljuje i fotografije iz djetinjstva. Jednom je tako objavila fotku iz djetinjstva na kojoj je pozirala s mikrofonom, a prije toga pokazala je i kako je izgleda na prvi dan škole.

