Javio nam se Baby Lasagna i komentirao svoju odluku o donaciji: Mnogi bi pomogli i učinili isto na mome mjestu

Vlada je danas održala sjednicu na kojoj se našao i Prijedlog odluke o dodjeli novčane nagrade Marku Purišiću, umjetničkog imena Baby Lasagna. On je pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" Hrvatskoj priskrbio drugo mjesto na ovogodišnjoj Euroviziji, a Vlada ga je odlučila nagraditi s 50.000 eura. Nakon ove vijesti svojom se reakcijom javio Marko te kazao da nagradu ne može prihvatiti.

Zamolio je Vladu da ovaj novac uplate na račune koje je naveo u svojoj objavi na Instagramu. Ovim putem molim gospodina Plenkovića da u moje ime te ime Vlade donira 25.000 eura Zavodu za pedijatrijsku onkologiju i hematologiju s dnevnom bolnicom 'Mladen Ćepulić'. Nadalje, ostalih 25.000 eura volio bih donirati Zavodu za pedijatrijsku hematologiju, onkologiju i transplantaciju krvotvornih matičnih stanica KBC Zagreb. Hvala", poručio je Baby Lasagna.

Sada nam se Marko Purišić javio i objasnio ovaj svoj potez.

- Iznimno sam sretan što sam stavljen u situaciju u kojoj mogu pomoći bližnjima. Mnogi bi pomogli i učinili isto na mome mjestu ali nisu u prilici, pa neka i u njihovo ime ova donacija pronađe put do potrebitih. Zahvaljujem se još jednom Vladi RH koja je prepoznala moj rad i rad moga tima te nam pružila priliku da učinimo lijepu stvar za naše malene. Meow - poručio je.

Ova Markova gesta oduševila je cijelu Hrvatsku, a posebno ravnatelja Klinike za dječje bolesti Zagreb Goran Roić. "Primili smo s oduševljenjem ovu vijest, stvarno nas je iznenadilo, ali kad promislim i vidim koliko je Marko normalan i velik u svemu tome, s druge strane mogu si to objasniti. To nam puno znači, misliti na potrebite u ovom slučaju, možda i ima potrebitijih od malih onkoloških bolesnika, ali naravno izuzetno smo zahvalni", kazao je Roić za RTL pa dodao da su kolege sjajno reagirale:

"To nije mali novac, nama svaka pomoć dobro dođe, pogotovo kad je na ovakav način, ovakvom gestom i taj novac ćemo upotrijebiti za povećanje uvjeta liječenja i boravka malih onkoloških pacijenata na odijelu. Kolege su rekle da žele pozvati i ugostiti Marka da posjeti bolnicu i odjel", poručio je.

