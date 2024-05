Baby Lasagna se oglasio povodom velikog dočeka u Umagu: 'Nigdje kao doma'

Ovogodišnja Eurovizija je za nama, a naš predstavnik Baby Lasagna (28) uživa u srdačnim dočecima koje mu je priredila hrvatska publika nakon osvojenog drugog mjesta u Švedskoj. Nakon spektakularne fešte na glavnom zagrebačkom trgu, Marka su dočekali i u rodnom Umagu, gdje se popeo na pozornicu pred tisućama obožavatelja.

Tim povodom Purišić se oglasio na svom Instagram profilu, na kojem mu iz dana u dan raste broj pratitelja, tako što je u priči priložio video i napisao: - Nigdje kao doma. Umag. Kao što možete vidjeti, bio sam nervozniji ovdje nego u finalu Eurovizije - šaljivo je naglasio. Na snimci možemo vidjeti 28-godišnjeg Umažanina kako se penje na pozornicu, dok ispred njega nekoliko tisuća sumještana i fanova u ekstazi uzvikuje njegovo ime.

Podsjetimo, jučer, 15. svibnja, nakon spektakularnog dočeka Baby Lasagne na Trgu Bana Josipa Jelačića - organiziran je i onaj u njegovu rodnom Umagu. Marko Purišić sa svojom djevojkom Elizabetom i ostatkom tima došao je pozdraviti sve sugrađane i zahvaliti im se na velikoj podršci koju su mu davali svih ovih dana dok je bio u Švedskoj na Euroviziji.

Tabletići su još od finala poslagani po Trgu 1. svibnja, a danas su cijeli dan organizatori pripremali pozornicu. Pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" osvojio je srca diljem Europe te Hrvatskoj priskrbio čak drugo mjesto na najvećoj međunarodnoj glazbenoj manifestaciji. Naime, prvo mjesto zauzeo je Švicarac Nemo kojemu su uvelike pomogli žiriji ostalih zemalja, dok je naš Baby Lasagna bio uvjerljivi favorit publike te imao najviše njihovih bodova.

Mnogi građani Umaga došli podržati svog heroja, Baby Lasagnu koji je ostvario najbolji plasman Hrvatske od samostalnosti, a kako je to izgledalo možete pogledati OVDJE. Pjevao se i plesao energični 'Rim Tim Tagi Dim', a publika je skandirala njegovo ime. - Osjećam se ponosno ovdje s vama! - izjavio je Marko. Priznao je da mu se najviše dojmio Šveđanin na Eurosongu, a najdražu uspomenu je izdvojio kao probu za finale. - Kad sam vidio ljude koji plešu, bilo mi je 'vau, što je ovo' - rekao je Marko. - Nema odustajanja, samo glavom kroz zid. Sve će doći kad-tad - dao je savjet glazbenik mladima.

Na doček novog heroja došao je i glazbenik Alen Vitasović. - Drago mi je što sam danas došao podržati Baby Lasagnu. Ja volim tog čovjeka, odnosno dečka koji je godište mog sina. Potrudio sam se doći podržati i pozdraviti ga.

Otkrio nam je i što kaže na rasprodana tri koncerta Baby Lasagne na zagrebačkoj Šalati u rekordnom vremenu, a onaj prvi rasprodao je čak za samo četiri minute. - Došla su drugačija vremena i ne mogu ja njemu ništa posebno poručiti zato što sam ja 1995. godine rasprodavao koncerte za četiri sata. Drago mi je što je tako brzo rasprodao koncerte, to je i zaslužio. On je pametan, divan i kulturan dečko - priznao je Alen Vitasović s kojim i mi sitno brojimo do današnjeg dočeka Marka Purišića u Umagu.

