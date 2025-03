Preminuo glumac iz Harryja Pottera, tužnu vijest objavio njegov suprug

Britanski glumac Simon Fisher-Becker, najpoznatiji po ulogama Debelog fratra u filmu "Harry Potter i Kamen mudraca" te Doriuma Maldovara u kultnoj znanstveno-fantastičnoj seriji "Doctor Who", preminuo je u 64. godini života. Vijest o njegovoj smrti potvrdio je njegov suprug, Tony Dugdale, putem emotivne objave na Facebooku. Uzrok smrti nije službeno objavljen.

"Pozdrav svima. Ovdje Tony, Simonov suprug. Imam vrlo tužnu vijest. Danas poslijepodne u 2:50 Simon je preminuo.", stoji u objavi.

Simon Fisher-Becker rođen je 25. studenog 1961. godine u Londonu. Njegova glumačka karijera, koja se protezala kroz nekoliko desetljeća, bila je obilježena raznolikim ulogama, kako na televiziji i filmu, tako i u kazalištu. Specijalizirao se za komične i karakterne uloge, a publika ga pamti po njegovoj karizmi i jedinstvenom smislu za humor.

Iako je ostvario niz zapaženih uloga, Fisher-Becker će zauvijek ostati upamćen po ulozi Debelog fratra (The Fat Friar), duha Hufflepuffske kuće, u prvom filmu iz serijala o Harryju Potteru, "Harry Potter i Kamen mudraca" iz 2001. godine. Njegova topla i jovijalna interpretacija lika osvojila je srca publike diljem svijeta. Fisher-Becker je također ostavio neizbrisiv trag u svijetu znanstvene fantastike, utjelovivši lik Doriuma Maldovara, intergalaktičkog trgovca s crnog tržišta, u petoj i šestoj sezoni obnovljene serije "Doctor Who". Njegov Dorium, prepoznatljiv po svojoj plavoj koži, bio je kompleksan lik koji je istovremeno bio i duhovit i dirljiv. Fisher-Becker je reprizirao ovu ulogu i u podcast serijama "Doctor Who: The Eleventh Doctor Chronicles" i "Jenny – The Doctor’s Daughter".

GALERIJA: Stela Rade kao Josipa Lisac odnijela prvu pobjedu u devetoj sezoni showa: 'Toliko mi je drago da se trud isplatio'

Osim spomenutih uloga, Fisher-Becker se pojavio i u brojnim drugim britanskim televizijskim serijama, uključujući "Puppy Love", gdje je glumio Tonyja Fazackerleyja uz Joannu Scanlan, te klasike kao što su "One Foot in the Grave", "The Bill", "Love Soup" i "Afterlife". Također je imao manju ulogu u Oscarom nagrađenom filmu "Jadnici" ("Les Misérables") iz 2012. godine.

Njegova agentica, Kim Barry iz Jaffrey Managementa, izjavila je: "Danas nisam izgubila samo klijenta u Simonu Fisher-Beckeru, već i bliskog osobnog prijatelja s kojim sam se družila 15 godina. Nikada neću zaboraviti telefonski poziv koji sam mu uputila kada mu je ponuđena uloga Doriuma Moldovara u BBC-jevoj seriji 'Doctor Who'." Barry je također istaknula da je Fisher-Becker bio pisac, pripovjedač i izvrstan javni govornik.

Brojni obožavatelji izrazili su svoju tugu i poštovanje na društvenim mrežama, dijeleći uspomene i citate iz njegovih uloga. Mnogi su ga se sjetili po njegovoj toplini, velikodušnosti i talentu. Produkcijska kuća Third Time Lucky Productions izrazila je žaljenje, prisjećajući se da je Simon glumio u njihovoj prvoj produkciji 2019. godine. Gallifrey One, najveća i najdugovječnija godišnja "Doctor Who" konvencija, također je izrazila sućut. Osim glumačke karijere, Fisher-Becker je bio i strastveni javni motivacijski govornik i pisac. Napisao je trilogiju duhovitih memoara: "My Dalek Has a Puncture", "My Dalek Has Another Puncture" i "Let Zygons Be Zygons", u kojima je dijelio svoja iskustva i razmišljanja o životu u svijetu zabave. Bio je u braku s Anthonyjem Dugdaleom od 2006. godine.