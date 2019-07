Preminuo glazbenik koji je otkrio Zdravka Čolića i Harija Varešanovića

Preminuo je Slobodan Vujović Vuja, osnivač i idejni vođa legendarne sarajevske grupe Ambasadori. Vujović je umro u 71. godini, prenosi Avaz.

Vijest je na Facebook objavila Jasna Gospić, jedna od nekadašnjih članica grupe.

- Jednog sasvim običnog sarajevskog dana, pozvao me je da budem član grupe Ambasadori i tako u velikoj mjeri odredio moj život. Bilo je to više od glazbe i više od običnog dana, bio je to životni put i opredjeljenje. Takav isti 'običan' dan imale su i moje drage kolege Zdravko Čolić, Ismeta Dervoz i Hari Varešanović. Svako od nas u životu ima takav dan u kojem se određuje ali, sretan je onaj koji ima tu sreću da mu netko pruži ruku kao što je Vuja pružio nama. Nažalost, daljine su nas razdvojile ali zauvijek će ostati naše zajedničke pjesme i svaka tvoja nota koju si nam podario. Koliko su tvoje pjesme lijepe govori činjenica da su i danas među najslušanijima i najljepšima, putuju kroz generacije. Počivaj u miru dragi Vuja, vole te tvoji pjevači Čola, Ismeta Hari i Jasna. Obitelji upućujemo najiskrenije saučešće - napisala je.

Vujović je rođen 1948. u Fojnici, a glazbom se intenzivnije počeo baviti 1965. kao gitarist, da bi 1968. osnovao Ambasadore. Grupa je 1976. godine predstavljala tadašnju Jugoslaviju na Eurosongu u Haagu.

Jedna od najpoznatijih pjesama ove megahit grupe je Dođi u pet do pet, koju je otpjevala Jasna Gospić. U grupi su svoje početke imali i slavni glazbenici Zdravko Čolić i Hari Varešanović.