Preminula Marianne Faithfull! Bila je velika muza Micka Jaggera, upletena u skandal, a pjevala je savršeno

Marianne Faithfull, legendarna britanska pjevačica i glumica, preminula je u 78. godini života, potvrdio je njezin glasnogovornik. “Danas je mirno preminula u Londonu, okružena svojom voljenom obitelji. Jako će nam nedostajati”, izjavio je. Faithfull je imala iznimno bogat i turbulentan život, obilježen talentom, slavom, skandalima i osobnim borbama.

Rođena 1946. u Londonu, dolazila je iz plemićke obitelji s majčine strane – njezin pra-pra-ujak bio je austrijski pisac Leopold von Sacher-Masoch, autor romana Venera u krznu, po kojem je nastao pojam mazohizam. Još kao tinejdžerica preselila se u London, gdje ju je otkrio menadžer Rolling Stonesa, Andrew Loog Oldham. Impresioniran njezinim talentom, angažirao je Micka Jaggera i Keitha Richardsa da za nju napišu debitantski singl As Tears Go By (1964.), koji je postao veliki hit i ušao u Top 10 britanske ljestvice. U sljedećih godinu dana ostvarila je još tri Top 10 singla u Velikoj Britaniji, a njezine su pjesme bile popularne i u SAD-u.

Paralelno s glazbenom karijerom, okušala se i u glumi. Pojavljivala se u kazališnim produkcijama poput Tri sestre Antona Čehova i Hamleta, gdje je igrala Ofeliju uz Anjelicu Huston kao zamjenu. No, kako je kasnije otkrila, često je izvodila Ofelijinu slavnu "scenu ludila" pod utjecajem heroina. Na filmskom platnu glumila je s velikim imenima poput Orsona Wellesa, Olivera Reeda, Alaina Delona i Anne Karine, a 1966. godine pojavila se i u filmu Jean-Luca Godarda Made in USA, glumeći samu sebe.

Foto: Profimedia

U to je vrijeme bila ikona "swinging Londona", oličenje mladenačke slobode i hedonizma. Godine 1965. udala se za umjetnika Johna Dunbara, s kojim je dobila sina Nicholasa, no ubrzo ga je napustila zbog Micka Jaggera, s kojim je bila u burnoj četverogodišnjoj vezi. Smatrali su je muzom Rolling Stonesa – inspirirala je pjesme poput Wild Horses, Dear Doctor i You Can’t Always Get What You Want. “Znam da su me koristili kao inspiraciju za te teške pjesme o drogama. Bila sam svjesna da me koriste, ali to je bilo za višu svrhu”, izjavila je jednom prilikom.

Napisala je i pjesmu Sister Morphine, koju je snimila s Jaggerom, Richardsom i Ryom Cooderom, no Rolling Stonesi su je objavili na svom albumu Sticky Fingers bez da su joj priznali autorska prava. Nakon duge pravne bitke, konačno je dobila zadovoljštinu. Njezina ovisnost o heroinu i kokainu postupno se pogoršavala, a njezin imidž nepovratno je narušen 1967. godine, kada ju je policija pronašla golu, umotanu u krzneni tepih tijekom racije u kući Keitha Richardsa, gdje su se nalazili i Jagger te šest drugih muškaraca. Skandal ju je uništio: “Percepcija javnosti bila je jasna – muškarac u toj situaciji može izgledati glamurozno, ali žena postaje drolja i loša majka.”

Njezini problemi kulminirali su 1970. godine, kada je izgubila skrbništvo nad sinom, prekinula vezu s Jaggerom i postala beskućnica, živeći na ulicama londonskog Sohoa dok se borila s ovisnošću. “Živjela sam u lažnom svijetu 60-ih. No, kada sam se našla na ulici, otkrila sam koliko su ljudi zapravo dobri. Čovjek sa štandom s čajem besplatno mi je davao čaj, a vlasnici kineskog restorana dopuštali su mi da perem odjeću kod njih.”

Nakon gotovo desetljeća izvan glazbene scene, polako je počela obnavljati karijeru. 1976. godine objavila je country album Dreamin’ My Dreams, a veliki povratak ostvarila je 1979. s albumom Broken English, koji je donio synth-pop i post-punk zvuk te joj donio nominaciju za Grammy.

Godine 1985. konačno je pobijedila ovisnost, a nastavila je redovito objavljivati glazbu do kraja života. Tijekom godina surađivala je s uglednim umjetnicima poput Nicka Cavea, Damona Albarna, Emmylou Harris, Becka i Metallice. Ukupno je objavila 21 studijski album. Privatni život bio joj je jednako turbulentan – nakon prvog braka s Dunbarom, udala se još dva puta, za Bena Brierlyja iz punk benda The Vibrators i Giorgia Della Terzu, no posljednji brak bio joj je traumatično iskustvo. “Imala sam predivan život sa svim svojim ljubavnicima i muževima, osim jednim – on je bio noćna mora.”

