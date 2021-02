Poznati se opraštaju od omiljenog HRT-ovca: 'Bio je kolega, prijatelj, brat.. Gubitak je nezamislivo bolan'

Tužna vijest jutros je stigla s HRT-a. U 57. godini života preminuo je poznati televizijski redatelj Dalibor Sokolić. Na HRT-u je proveo više od trideset godina tijekom kojih je režirao više tisuća emisija i programa uživo: osam Porina, dvije Dore, The Voice – Najljepši glas Hrvatske (sezone 1–2), Maestro (sezone 1–2), Tko želi biti milijunaš (sezone 1–8), Hit depo (1989.–2002.), Papin posjet Hrvatskoj 1995., više od stotinu festivala i koncerata, Ples sa zvijezdama (sve sezone), Zvijezde pjevaju (sve sezone)...

"Iznad svega, Dalibor je bio divan kolega i prijatelj. Opraštamo se od njega riječima koje nam je uvijek ponavljao: 'Show must go on!'" poručili su s HRT-a. Brojni prijatelji, kolege i poznanici od Sokolića su se oprostili na društvenim mrežama. Među njima je i TV voditeljica Karmela Vukov Colić.

"Neke te vijesti ostave bez riječi.

Skroz dotuku... Izcipelare i pregaze na najjače...

Svi mi koji smo neke drukčije televizijske snove sanjali pod krovom Kineskog paviljona, pred više od 30 godina, danas tugujemo za jednim od svojih...

Otišao je kolega, prijatelj, brat, dio obitelji...

Izvrstan redatelj, još bolji čovjek.

Gubitak je nezamislivo bolan.

Putuj mirno, dragi Dalbach!

Do nekog novog susreta, na nebeskoj televiziji...", poručila je shrvana Karmela.

Foto: Facebook

Neutješan je bio i dugogodišnji voditelj emisije "Kućni ljubimci" Antun Ponoš. "Napustio nas je Dalibor Sokolić (1964.-2021.) Možda ga niste poznavali, ali on je bio uvijek uz sve nas svojim radom. Divan i drag čovjek, redatelj brojnih televizijskih projekata koje ste sigurno gledali. Uvijek briljantan u svom poslu. Bio je redatelj moje prve emisije posvećene kućnim ljubimcima i onda još mojim brojnim emisijama. Hvala mu na svemu! Čuvali te anđeli, dragi prijatelju Dalibore!" poručio je Ponoš.

Foto: Facebook

Tugu nije krio ni redatelj Toni Volarić. "Svako jutro ode bar jedan kreativni genijalac. Jedanaestog jutra veljače suza za Dalibora Sokolića. Počivaj u miru!" poručio je Volarić.

Foto: Facebook

"Tuga i samo tuga. Desci situacija, zajedničkih projekata i međusobnog poštovanja najvećeg. Svjetlost vječna neka mu svijetli u nekim drugim studijima. Suzani iskreno i veliko suosjećanje u boli", poručio je voditelj Davor Meštrović.

U šoku je bio i Duško Ćurlić Ćurla. "...neke te vijesti jednostavno zamuknu, ostave bez daha i bez smisla...

... znam da si mi uvijek govorio 'show must go on' i da nisi volio jeftinu patetiku... ali jednostavno izlaze ove nabacane riječi... koje zapravo ništa neće reći... a tako bi htjele...

... putuj mirno prijatelju moj... hvala što si me činio boljim čovjekom i poslom i privatno...

... siguran sam da je neki vlak jutros negdje stao... siguran sam da će neke gitare negdje jače zasvirati... neke kamere se zamagliti... neka svjetla potamniti...a neke odjavne role same sebe pisati.... Dalibor Sokolić

...Dalbach moj...mirno spavaj prijatelju i čekaj nas tamo negdje u nekom studiju", napisao je shrvani voditelj.

Foto: Facebook

Vijest je šokirala i Ivicu Propadala. "Jutros nas je napustio nas Dragi prijatelj i dugogodišnji suradnik Dalibor Sokolić. Prijatelju jako ćeš nam nedostajat. Počivaj u miru dragi Dalbach", napisao je umjetnik, slikar, scenograf i glazbenik.

Foto: Facebook

Tužan je bio i Tarik Filipović koji je Sokoliću uputio emotivnu oproštaju poruku. "Odlaze...dan za danom... jedan po jedan... po dva... prazne se i police života rezervirane za posebne ljude... koje neizmjerno voliš... ono što mu je uzeto u djetinjstvu vraćeno mu ogromnim talentom i ljudskošću iste veličine... ovaj put neće biti 'pravih se reči uvek kasno setim'... presušile su, samo praznina i tišina... zbogom prijatelju, zbogom dragi moj Dalbach", napisao je Tarik na svom Instagramu.

Foto: instagram