Bio je avanturist i tvorac kultne televizijske emisije, a prije 11 godina izgubio je bitku s teškom bolešću

Na današnji dan prije 11 godina preminuo je novinar, putopisac i autor kultne 'Noćne more' Željko Malnar. Njegov nezaboravni

anti-show 'Noćna mora' ismijavao je političku scenu i komentirao društvena zbivanja, a Malnar se predstavljao i kao predsjednik izmišljene Republike Pešćenica. Brojni su gosti sjedili nasuprot Malnaru u njegovoj emisiji, a jedan od gostiju je bio i košarkaš Dennis Rodman. U njegovoj emisiji nije bilo scenarija, sve se događalo spontano, a iz tih emisija i Malnarovih javnih nastupa ostale su i brojne upečatljive izjave po kojima će ga javnost pamtiti. Ovo su neke od njih: 'Bolje se roditi glup pa znaš na čemu si, nego pametan, a ne možeš to dokazati', 'Ne prevari ženu susjeda svoga', 'Odbjeglom konju se ne gleda u potkove', 'Stonoga je uvijek stonoga pa makar imala jednu nogu u gipsu', 'Krvavih je ruku onaj koji drugome oči kopa' te mnoge druge.

Željko Malnar rodio se 12. travnja 1944. u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a nakon toga upisuje medicinu i eksperimentalnu zoologiju. Njegov avanturistički duh nije mu nikada dao mira pa već s 20 godina organizira prvu ekspediciju u prašumu, a nakon toga odlazi u New Delhi. U Indiji je studirao na Indian Institue of Mass Communication i u ovoj zemlji je živio punih deset godina. Tijekom tog razdoblja obilazi brojne zemlje po Aziji odakle šalje članke i reportaže te dokumentarne filmove koje objavljuje na tadašnjoj Televiziji Zagreb.

Od 1972. do 1976. studira indijsku filozofiju i radi za strane producente te za vladu države Rajastan. 1977. za Televiziju Zagreb vodio je ekspediciju „Put na istok“. Od 1982. do 1986. za američku kompaniju „Tropic Ventures“ vodi ekspediciju „Around the tropic world“. O tome je napravio dokumentarnu seriju pod naslovom „Journey to other worlds“. Sudjelovao je i u speleološkim poduhvatima. 1986. dobio je ključeve grada od Fort Wortha Dallas u američkoj državi Texas kao nagradu zbog zbližavanja kultura i naroda. Iste godine s Bornom Bebekom objavio je knjigu „U potrazi za staklenim gradom“ koja je doživjela četiri izdanja.

Napravio je oko 70 dokumentarnih filmova. Prošao je pustinju smrti u Afganistanu, džungle Šri Lanke i prašume Amazone. Od 1992. do 2010. vodio je emisiju „Noćna mora". Živio je sa suprugom Emirom u kući od 130 četvornih metara na Peščenici u Zagrebu s velikim dvorištem. Imali su šest pasa. „Život s njim bio je pustolovina“, rekla je njegova supruga. S bolešću pluća borio se šest godina. Umro je 9. srpnja 2013. Pokopan je na zagrebačkom Krematoriju.

