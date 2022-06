Poznata glumica prozvala influencere zbog slave: 'Ljudi danas postaju poznati ni zbog čega'

Korisnici društvenih mreža napali su glumicu Jennifer Aniston (51) zbog njenih stavova o današnjem Hollywoodu koje je iznijela u emisiji 'Actors on Actors'. Aniston je u razgovoru s glumcem Sebastianom Stanom kazala da se Hollywood promijenio nagore te da je ona ušla u filmsku industriju u pravo vrijeme, odnosno prije interneta.

- Ljudi danas postaju poznati ni zbog čega. Svejedno imaju nevjerojatne karijere, a tek reputacija žena, recimo Pam, Paris Hilton... - rekla je. Dodala je da je sretna što je u posao ušla prije, jer se sada sve jako promijenilo zbog streaming servisa.

- Ti si slavan na TikToku. Ti si slavan na YouTubeu. Ti si slavan na Instagramu - komentirala je Aniston nepovoljan utjecaj društvenih mreža i interneta na Hollywood i na posao filmskog glumca.

Pratitelji su joj na Twitteru zamjerili što kritizira današnji zvjezdani sustav iz pozicije nekoga kome je taj svijet bio otvoren jer su joj roditelji glumci. "Molim vas, njeni roditelji su glumci", "Nemojte googlati roditelje Jennifer Aniston", pisali su.

- Doslovce je rekla: 'Nedostaje mi ono vrijeme kad si mogao postati slavan samo ako si već privilegiran i bogat' - napisala je jedna korisnica Twittera.

"i miss it when you could only get famous when you were already privileged and rich" thats what shes saying https://t.co/VTEs8fHupN