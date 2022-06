Domenica je konačno otkrila i neke detalje o vezi s odvjetnikom Ivanom

Pjevačica Domenica Žuvela uspješno je sve do "Plesa sa zvijezdama" tajila je li u vezi ili ne. U showu je ostala malo zatečena kada ju je voditeljica Maja Šuput pitala o ljubavnom životu i tada je Domenica priznala da je u vezi. Njezin dečko je odvjetnik Ivan Bačić i on je poput Domenice s Korčule.

- Ma mi smo već jako dugo u vezi. Oboje smo s otoka. Nisam htjela da smo previše u medijima jer on nije javna osoba i to nam je bio neki početni dogovor kad smo krenuli da ne moramo dijeliti taj neki teret javnog života. Uspjela sam prvih pet godina, koliko sam već na estradi, ali pokušala bih i dalje biti što tiša o tome - otkrila je sada Domenica za Story i priznala kako se ona i Ivan poznaju cijeli život. Osim da joj je lijepo i da je sretna Domenica nije htjela otkriti više detalja o svom ljubavnom životu niti o tome hoće li i ona možda uskoro poput Hane Huljić, kojoj je bila vjenčana kuma, krenuti u bračne vode.

S Hanom je već godinama prijateljica i jedva čeka dolazak prinove koju Hana očekuje s Petrom Grašom. Domenica je ove godine tijekom sudjelovanja u "Plesu sa zvijezdama" u kojem joj je partner bio Alen Walme, najavila svoj koncert u Areni Zagreb za 2030. godinu i iako su mnogi mislili kako se šali, Domenica je ozbiljna u ovoj namjeri i karte za koncert su u prodaji i mnoge su već kupljene.

- Prodala sam cijeli prvi red Arene. Bila sam toliko sretna jer nisam ništa očekivala. Namjerno prije nisam htjela pitati jer znam da ima još osam godina do dana pa me to jako razveselilo - zadovoljna je Domenica.