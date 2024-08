Poznata glumica (54) pokazala zavidnu liniju u kupaćem kostimu i priznala da je koristila photoshop

Glumica Minnie Driver (54) pozirala je u crnom kupaćem kostimu koji je dizajnirala njezina prijateljica. Minni je objavila fotografiju na Instagramu i pokazala je kako prekrasno izgleda u kupaćem kostimu koji je istaknuo njezinu vitku građu, no bila je prisiljena koristiti photoshop prije objave ove fotografije, ali ne kako bi korigirala nepravilnosti na svom tijelu, nego kako bi stvorila na fotografiji morsku pozadinu.

- Kad ti draga prijateljica pošalje kupaći kostim, ali plaža na kojoj se nalaziš jedino se nose ronilačko odijela pa upotrijebiš green-screen i počneš preispitivati ​​svoj razum, ali ne i svoju seksepilnost i talent tvoje prijateljice za dobar dizajn. Ovaj kupaći kostim zove se Sabine...- napisala je glumica u opisu fotografije na Instagramu. U svibnju 2022., glumica poznata po ulozi u filmu "Good Will Hunting" otvoreno je pričala o tome kako su se reakcije u Hollywoodu promijenile nakon što je smršavjela nakon uloge u filmu "Krug prijatelja" iz 1995. godine.

Minnie je ispričala kako je odrasla uz sestru koja je za nju predstavljala "ideal ljepote" i za razliku od sestre ona je uvijek bila malo bucmastija. "Nisam odrasla kao lijepa djevojka. ", rekla je u epizodi podcasta "How To Fail With Elizabeth Day". "Kada sam smršavjela u Hollywoodu, odjednom su svi ti ljudi govorili 'Bože kako si lijepa' i 'Ovo je nevjerojatno' i 'Vitka si i prekrasna'", prisjetila se glumica u ovom podcastu. Kada je riječ o njezinoj prehrani kaže kako već godinama jede sve osim mesa.

"Nisam jela meso od kasne tinejdžerske dobi. U školi sam imala svinju koju sam voljela i bilo mi je zato odbojno jesti slaninu", ispričala je glumica i otkrila koja je njezino omiljeno jelo za utjehu. "Moja omiljena hrana za utjehu je ogromna zdjela žitarica s malinama i medom. Ali kad sam mamurna, moje savršeno jelo su pečena jaja na tostu."