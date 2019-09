Pobjednici 'Plesa sa zvijezdama' u novim ulogama u predstavi 'Zapleši'

U zagrebačkom kazalištu Vidra održana je premijerno zabavno-plesna predstava - "Zapleši". Predstava će u rujnu i listopadu gostovati u pet gradova (Zagreb, Samobor, Varaždin, Sisak i Split). Voditelji programa bili su Slavko Sobin i Gabriela Pilić, ovogodišnji pobjednici showa "Ples sa zvijezdama".

- Prije nekoliko godina gledao sam taj show i mislio si kako bi bilo lijepo da i mene jednom pozovu u emisiju. Naravno, prvo sam morao postati zvijezda. Malo po malo dobivao sam razne glumačke uloge i ljudi su me brzo upamtili s malih TV ekrana i ove godine su me pozvali da plešem. Nisam uopće razmišljao i odmah sam prihvatio. Na audiciji za "Ples sa zvijezdama" prvo sam probao plesati s jednom curom kojoj sam nažalost zaboravio ime. Onda sam probao s Tinom Walme da bi na kraju završio s Gabi. Bio je to pun pogodak – istaknuo je glumac Slavko Sobin.

Koreografiju ove predstave osmislila je Petra Jeričević.

- Sportski ples jednako je atraktivan i u sportskim dvoranama i kazalištima pa smo ovaj put odlučili plesnu priču kroz osobno iskustvo Slavka Sobina ispričati na kazališnim daskama. Na malim ekranima smo imali priliku vidjeti što se dogodi kad se upari poznati glumac i najtrofejnija plesačica u Hrvatskoj, a sada smo vidjeti kako su se zajedno snašli na kazališnim daskama! Predstava sadrži 17 scena, odnosno 17 plesnih koreografija kroz koje se je prikazala tema predstave - kompleksnost i sadržajnost sportskog plesa – rekla je Dragana Majcen, tajnica Hrvatskog plesnog saveza koji je glavni organizator ovog projekta.

Slavko Sobin na jedna duhoviti način ispričao je gledateljima kako mu je sve bilo za vrijeme trajanja TV showa Ples sa zvijezdama.

- Velika je stvar što nikad nismo bili u rasplesavanju. Iz emisije u emisiju bili smo sve bolji i bolji. Dobili smo puno desetki. No, nije uvijek bilo bajno. Znao sam se itekako posvađati s Gabi, ali brzo bi se pomirili – zaključio je Sobin.

Osim pobjedničkom para Plesa sa zvijezdama, u predstavi sudjeluju plesači – Vedran Sraga i Paula Hude, Jurica Kavran i Tihana Vusić, Artur Posedkin i Patricia Herceg, Patrik Seretin i Ema Pilić, te Franco Marinović i Hana Grahovac. S njima su zaplesati i profesionalni plesni par Filip Debelec i Marijeta Rimay, te poznata lica s malih ekrana – Mateo Cvenić i Ela Vuković, te Mario Ožbolt i Paula Jeričević.