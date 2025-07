VIDEO Domaći glazbenik 15 godina nije znao da ima kćer, a ona se pojavila u njegovom spotu: 'Bio je to velik šok'

Domaći skladatelj, tekstopisac i pjevač, Željko Krušlin Kruška, ovog je tjedna nakon par mjeseci viđen u javnosti, a povod je bila proslava rođendana Croatia Recordsa u Zagrebu, kojoj su prisustvovala brojna poznata imena s hrvatske glazbene i društvene scene. Iako najpoznatiji po radu u grupi Latino, Krušlin posljednjih godina intrigira svojim privatnim životom. Naime, jednom prilikom glazbenik je gostovao u IN Magazinu i kroz razgovor se prisjetio kako je nastao jedan od njegovih najvećih hitova "Divno je biti nekome nešto", ali pričao je i o svojoj kćeri iz izvanbračne veze s kojom se nije vidio već neko vrijeme.

- Da, to je kći koja mi se dogodila kad sam imao 23 godine, bio sam student i tek naknadno, nakon 15 godina sam saznao da mi je to kćer. Nije bilo vjerojatno želje ni mogućnosti da se sretnemo, poklopilo se s izlaskom cd-a i koncertom na Šalati pa je njena majka mogla lakše doći do mene. Ja nisam ni znao da se ona rodila. Veliki, veliki šok mi je to bio. Danas bi mogli bi u boljim odnosima, vidjet ćemo što će život donijeti. Već dugo se nismo vidjeli, bilo bi zgodno da se vidimo - rekao je pjevač. Prvi put je detaljnije o ovoj temi pričao prije sedam godina i rekao kako je sve dosta komplicirano.

10.07.2025., Zagreb - Promocija ekskluzivne glazbene edicije 25 greatest hits te proslava rodjendana Croatia Recordsa odrzana je u vrtu Croatia recordsa u Makarskoj ulici 3. Zeljko Kruslin Kruska. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Imam kćer Ivanu iz predbračnog odnosa. To se dogodilo kada sam imao 23 godine. Poslije sam išao na utvrđivanje očinstva i dokazano je da sam otac. No neke su stvari među nama ostale nerazjašnjene pa, nažalost, nisam u kontaktu s njom. Mislim da ona ima dvoje ili troje djece, ali kako nismo bliski – izjavio je tada glazbenik. Željko Krušlin ima i sina Filipa (34) kojeg je dobio u prvom braku, a iz sadašnjeg braka s novinarkom Ivanom Radaljac Krušlin ima 23-godišnju kćer Editu.

Posebnu simboliku cijeloj priči daje činjenica da je upravo Ivana dobila ulogu u spotu za njegovu legendarnu pjesmu "Divno je biti nekome nešto". Time je ovaj veliki hit postao i svojevrsna obiteljska uspomena. U spotu se, uz Ivanu, pojavljuje i Kruškina druga kći Edita. Spajanje dviju sestara pred kamerama dalo je pjesmi emotivnu dubinu.

FOTO Proslavi rođendana Croatia Recordsa prisustvovala brojna poznata lica, evo tko je sve došao

U razgovoru za In magazin o pjesmi "Divno je biti nekome nešto" rekao je kako ju je napisao 1978., a za pjesmu je javnost saznala tek godinama kasnije, točnije 1993. godine i Kruška je ispričao i kako je nastala. - Ona je bila snimljena u jednoj unplugged verziji, bila je emitirana na radiju, ali nitko nije znao ni kako se zove, ni tko ju izvodi. Ali tek 1993. godine kad smo snimili prvi album je javnost za nju saznala. Bilo mi je važno da ta rečenica - divno je biti neko nešto, da ostane i da se oko nje vrti cijela radnja. Ja sam naime prelistavao bilježnicu svoje sestre koja je pisala pjesme i naišao sam na taj stih i onda sam rekao - seka mogu ja to iskoristiti za neku svoju pjesmu - otkrio je.