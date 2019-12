Pobjednica '3,2,1 - kuhaj!' otkriva nam na što će potrošiti novac i dala nam je recept za blagdansko predjelo

Najbolja kuharica amaterka u Hrvatskoj je Franka Štengl. Ova 24-godišnjakinja iz Ruda pokraj Samobora pobijedila je u sedmoj sezoni RTL-ova showa “Tri, dva, jedan – kuhaj!” i tako je osvojila novčanu nagradu u iznosu od 50 tisuća kuna, bon za namještaj Prima u iznosu od 30 tisuća kuna te hladnjak.

– Dio novčane nagrade željela bih potrošiti na dugo željeno putovanje na Tajland – otkrila nam je Franka na početku razgovora. Iskustvo sudjelovanja u showu omogućilo joj je da nauči nove kulinarske vještine i dobije koji koristan savjet od žirija u kojem su sjedili Željka Klemenčić, Tomislav Špiček i Ivan Pažanin.

– Svaki savjet članova žirija, gostujućih članova žirija i kandidata bio je zlata vrijedan jer čovjek najbolje uči kada mu drugi pokažu ispravan način. Tako da sam svaku kritiku i svaki savjet primila na znanje i odlučila primijeniti naučeno ubuduće – zadovoljno kaže Franka. U polufinalu nije dobila dobre ocjene i priznaje kako je nakon toga bila frustrirana svojim kuhanjem i ljuta na sebe što se nije više i jače potrudila.

– U finalu sam željela dokazati, ponajprije samoj sebi, da sam zaslužila biti tu gdje jesam i naravno da su mi kritike dale još više elana da u finalu dam sve od sebe – govori nam Franka. Smatra kako se ljubav prema kuhanju ne nasljeđuje, već se razvija kroz život.

– Od malih nogu voljela sam vrijeme provoditi u kuhinji, proučavati namirnice i isprobavati hranu, tako da sam razvijala tu ljubav. Prvo jelo koje sam skuhala bilo je varivo od kelja i nije bilo jestivo, no uvijek treba pokušavati i unatoč tome što ne ispadne dobro svaki put, treba nastaviti pokušavati – kaže Franka. Najveća konkurentica u finalu bila joj je Dina Khaled Barghathi s kojom je u paru kuhala od početka showa.

– Ispalo je baš simpatično da smo nas dvije došle zajedno do samog kraja. Spojene smo na početku, razdvojene na kraju, a svejedno smo stajale zajedno pred žirijem. Kuhanje s Dinom bilo je stresno, ali i poučno i veselo. U početku nam je bilo teško, ali kako je vrijeme odmicalo postajalo je sve lakše jer smo se upoznale. Od Dine sam naučila mnogo toga, ali ono najvažnije je da sam upoznala jednu kvalitetnu i pozitivnu osobu. Dina i ja i dalje smo u kontaktu, smijemo se situacijama iz emisije i prisjećamo se dobrih i loših trenutaka – govori nam Franka. Tijekom ovog kulinarskog natjecanja obitelj joj je bila najveća podrška i Franka im je zahvalna što su joj bili oslonac.

– U našoj obitelji samoprozvani šef kuhinje sam ja, no svi su se jednoglasno složili da je to dobra ideja – veli Franka i kaže da si da više vremena kako bi svaki segment na tanjuru dovela do savršenstva kad goste želi zadiviti svojim kulinarskim umijećem.

– Volim hrani posvetiti vrijeme zato što namirnice to od nas traže. Preciznost je također jedna bitna karika koji doprinosi tome da hrana bude na višoj razini kada želiš nekoga zadiviti – kaže nam Franka.

Nakon ovakvog uspjeha u popularnom RTL-ovu showu pitamo je želi li se profesionalno baviti kulinarstvom?

– Nisam u životu razmišljala o kulinarstvu kao svojoj profesiji, no nisam razmišljala ni o tome da ću sudjelovati u ovom showu. Tako da ne znam što mi život nosi i što me sve očekuje, treba sva vrata držati otvorena i samo biti pozitivan – rekla nam je Franka i podijelila s nama i recept za fino blagdansko toplo predjelo.