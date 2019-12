Kakva sreća! Julija iz ŽNV konačno dobila nešto što je godinama željela

Jelena Putnik, bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi' odlučila je pomoći Juliji Bošnjak, još jednoj bivšoj kandidatkinji showa.

Nakon emisije Julija je Jelenu posjetila u Zagrebu, a ona joj je uručila novac i poklone koje su za nju prikupili Jelenini klijenti.

"Jučer se sakupilo pedesetak mojih klijenata koji su odlučili pomoći donacijama. Točan iznos donacije ne mogu reći jer nisam otvarala kuverte, no znam da će joj sigurno uljepšati blagdane. Svim se ljudima koji su sudjelovali od srca zahvaljujem. Po prvoj procjeni sakupljeno je par tisuća kuna kroz donacije, no ovo je samo za prvu ruku, da Juliji bude malo ugodnije za blagdane, priča se ovdje ne zaustavlja" kazala je Putnik za Slobodnu Dalmaciju te dodala da već sada ulaže napore u to da se uredi kućica u kojoj Bošnjak živi sama s mačkama.

Foto: Instagram

Julija je uz donacije dobila i bicikl koji je dugo priželjkivala te će joj to uvelike olakšati svakodnevno kretanje i obavljanje obaveza, ali i pomoći da i dalje gubi kilograme.