Pjevač poznatog benda završio u bolnici zbog problema sa srcem, obožavateljima se javio dirljivom porukom

Pjevač popularnog britanskog benda The Wanted, Max George (36), iznenadio je obožavatelje objavom na Instagramu u kojoj je otkrio da je hospitaliziran zbog ozbiljnih problema sa srcem te da će božićne blagdane provesti u bolnici. Tim povodom napisao je emotivnu poruku.

- Jučer sam se osjećao jako loše i odveli su me u bolnicu. Nažalost, nakon nekoliko testova ustanovili su da imam problema sa srcem. Moram proći još puno testova kako bi odredili razmjere problema i koju operaciju trebam da me vrati na noge. Iako je ovo bio veliki šok i bez sumnje prepreka, to je nešto protiv čega ću se boriti sa svime što imam. Mislim da imam sreće što smo to uhvatili kad jesmo - poručio je pjevač fanovima pa nastavio: - Znam da me čeka nekoliko teških tjedana ili mjeseci, i definitivno nisam planirao provesti Božić u bolničkom krevetu, ali imam nevjerojatnu podršku svoje Maisie, naših obitelji i prijatelja koji mi daju snagu - napisao je George na svom Instagram profilu uz fotografiju iz bolničkog kreveta.

Ovo nije prvi put da se George suočava sa zdravstvenim izazovima. Proteklih godina otvoreno je govorio o svojoj borbi s alkoholizmom, priznajući da je znao popiti i do "deset piva i tri boce vina u jednoj večeri". Njegova borba s ovisnošću počela je nakon prvog raspada benda 2014. godine, kada je počeo koristiti alkohol kao način nošenja sa stresom i anksioznošću. Nakon što mu je liječnik upozorio na zabrinjavajuće stanje jetre, odlučio je prestati piti.

Dodatni poticaj za trijeznost bila je i tragična sudbina njegovog kolege iz benda, Toma Parkera, koji je 2022. preminuo od raka mozga u 33. godini života. Parker je bio jedan od Georgeovih najbližih prijatelja, a njegova smrt duboko je potresla sve članove benda i potaknula Georgea da ozbiljnije pristupi svom zdravlju.

The Wanted je postao jedan od najpopularnijih britanskih boy bendova nakon osnivanja 2009. godine. Grupa je postigla značajan međunarodni uspjeh s hitovima poput "Glad You Came" i "All Time Low" i prodala preko 12 milijuna albuma, prije nego što su se 2014. godine odlučili razići zbog različitih kreativnih vizija i osobnih ambicija članova.

GALERIJA: Prljavci održali prvi od tri spektakla u Areni! Houra snimao polaroidom, posebno emotivno je bilo na jednoj pjesmi

Nedavno su Max George i Siva Kaneswaran najavili povratak pod imenom The Wanted 2.0, s planiranom turnejom u 2025. godini. Nova verzija benda trebala je donijeti moderniji zvuk uz zadržavanje prepoznatljivog stila koji je osvojio milijune obožavatelja. Međutim, zbog trenutne zdravstvene situacije, budućnost tih nastupa ostaje neizvjesna.

Nakon objave vijesti o hospitalizaciji, brojne glazbene zvijezde uputile su poruke podrške, uključujući njegovog kolegu iz benda Sivu Kaneswarana koji je napisao: "Tu sam za tebe, brate. Odmori se i brzo se oporavi" Uz njega, podršku su izrazili i brojni drugi glazbenici britanske scene, kao i tisuće obožavatelja koji su na društvenim mrežama dijelili poruke ohrabrenja i dobre želje za brz oporavak.

VIDEO: Umro Siniša Švec, kolege se opraštaju: 'Otišao je jedan od najboljih među nama'