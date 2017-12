Tipovi smo od slanog, a slatko i dalje prepuštamo suprugama

Iako se u početku nije činilo da će s idejom da za glavni sastojak svečane torte na kat odaberu mrkvu imati ikakve šanse u odnosu na ideje svojih protivnika u kojima su dominirali čokolada i lješnjaci, duetu Borku Periću i Petru Ćiritoviću ipak je uspjelo impresionirati žiri.

Pomeli konkurenciju

U specijalnom izdanju showa “Tri, dva, jedan – peci!”, u kojem su božićne slastice i kolače radili poznati, pobijedili su Perić i Ćiritović iako su imali isti broj glasova kao i druga dva para koja su prošla u finale. Suci Tomislav Špiček, Ana Marcelić i Mate Janković, koji im se pridružio u finalu, kratko su nakon ocjenjivanja vijećali te odlučili da je Borkova i Petrova torta od mrkve, nazvana “Audrey Hepburn”, najbolja, kao i dodatni zadatak, puding od malina. Iza sebe su ostavili Ornelu Višticu i njezinu prijateljicu Josipu Bortiek Klobučar te mamu i kćer – Barbaru i Maru Nola.

– Nismo nikada pravili tortu na kat pa nam je to bio dovoljan izazov. Zato smo i odabrali jednostavan, efektan recept bez puno kompliciranja, a dali smo joj ime koje ju čini posebnom, što Audrey i jest bila – rekao nam je Petar Ćiritović, koji je tortu s mrkvom prvi put probao u Puli, u Borkovu rodnom gradu.

– Nisam je doduše probao kod njega, ali vjerujem da nas je u prijateljstvu koje traje desetak godina, otkad smo zajedno u ZKM-u radili “Velikog Gatsbyja”, spojila i ljubav prema kuhanju.

“Family guys”

Mi smo prilično “family guys” koji su k tome dobro kliknuli i kojima nije strana kuhača pa je bilo logično da pozovem Borka da mi bude partner u showu – objašnjava Petar. On i Borko prilično su se suvereno ponašali dok su mijesili tijesto, radili kreme i preljeve, ali priznaju da to ipak nije njihov fah jer su više “od slanog”.

– Kolače radim rijetko, ali sve se da svladati, naročito ako te to zanima. Nadam se samo da neću ubuduće biti angažiran za kolače, prepuštam to svojoj supruzi i mami, one to ipak rade bolje pa što da se miješam. Zato ću se držati slanoga – govori kroz smijeh Ćiritović. Ponekad se mogao steći dojam da su on i Borko bili znatno kompetitivniji od drugih parova te da im je više bilo stalo do pobjede i titule najboljih slastičara amatera. Petar tvrdi da je to bio dio njihove zabavljačke priče kojom su željeli unijeti malo dinamike i smijeha u show.

– Vjerovali smo u sebe, a volimo se i natjecati, ali pobjeda nam nije bila cilj. No, na koncu mi je drago što smo upravo mi osvojili novac za ovako plemenitu svrhu – rekao je Petar. Naime, budući da je natjecanje ovog puta bilo humanitarnog karaktera, osvojenih 25 tisuća kuna poznati glumci donirali su udruzi “RTL pomaže djeci”.