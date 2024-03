Pero iz 'Života na vagi' nedavno je bio na operaciji, a sada je pokazao kako opet vježba

U sedmoj sezoni showa "Život na vagi" jedan od natjecatelja showa je bio Pero Jukić koji je u show ušao sa 180,5 kilograma, a u showu je izgubio 65,9 kilograma, što znači da je izgubio 36,5% tjelesne mase! Pero je bio pobjednik među nefinalistima sedme sezone i nakon završetka showa je morao na operaciju koljena, ali ni operacija ga nije spriječila da odustane od treniranja i samo tri dana nakon zahvata počeo vježbati.

- Trening tri dana nakon operacije koljena. Ne mogu više ležati doma, odradio sam lagano samo gornji dio tijela bez ikakvog opterećenja na koljeno - ispričao je Pero za RTL nakon operacije na kojoj je bio nakon siječnja, a sada se već vratio svojoj uobičajenoj rutini treniranja i na Instagramu je pokazao svoj trening nogu.

Foto: instagram

- Moram i dogovoriti operaciju koljena. No pitanje koliko ću moći jer jednostavno ne mogu bez treninga. Probat ću barem dva puta tjedno na trening. Jednostavno nisam osoba koja može doma sjediti i gledati televiziju. Nisam pogledao ni jednu epizodu showa. - ispričao je prije operacije Pero. Na operaciju je otišao 30. siječnja i nedugo nakon povratka kući otkrio je kako radi vježbe gornjeg dijela tijela i dodao je kako je spreman i na štakama trenirati.

Kada je izašao iz showa osvrnuo se na svoj put i rekao je kako je zadovoljan rezultatima koje postiže nakon odlaska iz showa.

- Zadovoljan sam, mislim da su to svi i očekivali od mene. Po komentarima na društvenim mrežama, svi su govorili da ću ja rasturiti vani. To je ono što sam ja govorio kroz show: da su meni u showu lakši treninzi nego doma jer imam trenera koji me stvarno gazi. Ja sam uvijek govorio da imam, od svih kandidata, najbolje uvjete za nastaviti dalje. Živim 200 na sat, u showu sam napokon spavao i odmarao se, zato sam rekao da sam tamo došao na godišnji odmor. Imam na mobitelu aplikaciju za praćenje sna i prosjek sna mi je 5h i 15 minuta dnevno. Jednostavno radim puno, nakon posla dođem doma, pripremim obrok i jurim na trening. Na treningu uvijek budem u prosjeku 2 i pol, 3 sata. Takve obroke, koje jedemo, nema nigdje za kupiti tako da moram to sve pripremiti i odnijeti na posao. No ja sam kroz život naučio malo spavati - rekao je Pero za RTL.hr.

