Pažanin opet uzrujan: Više mi se ne gledaju i ne jedu dječje gluposti

U srijedu navečer kulinarski su parovi trebali pripremati meso od srne i jelena pa su se svi odlučili za neku vrstu gulaša, ali žiri nijedan dobar gulaš nije pojeo…

U 75 minuta natjecatelji su morali složiti predjelo i glavno jelo, a za to su od gostujućeg chefa Hrvoja Zirojevića dobili tri ključne namirnice - srnetinu, jelena i sušene rajčice. Osim toga, po ostale su sastojke na znak voditelja trebali trčati u trgovinu, pa tako neki nisu uspjeli uzeti sve ono što su zamislili.

„Svi stvarno daju jako puno truda i rade zahtjevne stvari te ima jako finih ideja i bit će ovo interesantno do kraja“, komentirao je Zirojević jer su mu se u teoriji sviđale ideje kandidata, no u realizaciji je došlo do pogreške.

Foto: RTL

„Predjelo mi se sviđa, ali glavno je jelo 'ajme, meni'. Ne možete nam poslužiti dehidriranu divljač, ne znam što bih komentirao na to“, rekao je Ivan Pažanin na gulaš od divljači koji je Renato okupao u vinu. „Nema mi ni šušta ni gušta! Glavno je jelo na granici jestivog!“ kazao je Tomislav Špiček pa su Marina i Renato za svoj jelovnik dobili samo 12 bodova.

Žiri nisu oduševile ni djevojke Dina i Franka te Ana i Katarina, od kojih se u posljednje vrijeme najviše očekuje.

„Meso je žilavo i ova kašica od mrkve i celera nema mi smisla. Današnji je dan najbolje zaboraviti i prijeći preko toga“, kazao je Pažanin Ani i Katarini koje su osvojile niskih 18 bodova, a za bod manje bile su lošije Dina i Franka. Najveće iznenađenje večeri bili su Karmen i Dino jer su jučer bili na dnu ljestvice, a sada su se sa 22 boda uzdignuli na vrh.

Foto: RTL

„Bulgur je fino napravljen, glavno je jelo u redu začinjeno, tjestenina je malo deblja i meso neravnomjerno isječeno, ali sviđa mi se“, komentirao je Hrvoje njihov bulgur s paprikom za predjelo i divljač s domaćom tjesteninom za glavno jelo.

Na vrhu su se istaknuli Katica i Marko koji su uspjeli napraviti najmekše meso pa su dobili najviša 23 boda, ali ni oni nisu briljirali.

„Glavno jelo nije ono što očekujem od divljači, a krema od vrganja je ukusna, iako mi se ne čini najkorektnije odrađen zadatak“, izjavila je Željka Klemenčić.

„Više mi se ne gledaju i ne jedu dječje gluposti. Treba razmišljati o završnici i jela trebaju biti malo ukusnija“, istaknuo je Pažanin koji puno više očekuje od kandidata koji su došli pred finalni tjedan kulinarskog showa.

„Možda im je ovo bila tabu tema i mislim da će se sutra trgnuti i ako im je stalo da ostanu u ovoj priči, sigurno će se potruditi“, zaključio je Zirojević.

Hoće li dobiveni komentari potaknuti natjecatelje da sutra daju više od sebe - pogledajte u četvrtak u 21:15 sati na RTL-u!