Maja i Edin priznali: I mi smo u showu gubili kilograme

U četvrtoj sezoni RTL-ova showa “Život na vagi” ekipi showa pridružili su se novi treneri Maja Ćustić i Edin Mehmedović. Uoči finala emisije, koje se na RTL-u prikazuje u ponedjeljak 9. prosinca, otkrivaju nam koliko su strogi treneri, zašto im je Julija bila najveće iznenađenje, kako njihovi bližnji komentiraju njihovo pojavljivanje na malim ekranima i kritiziraju li ih, a priznali su nam Maja i Edin kako su napornim treninzima s kandidatima i sami izgubili između pet i sedam kilograma.

Show se bliži kraju, kakvo je ovo bilo iskustvo za vas i koje su situacije vama bila najteže?

Maja: Bilo je ovo jedno potpuno novo i drukčije iskustvo za mene. Prekrasan je osjećaj kad možeš pomoći nekome u ostvarenju svojeg cilja, pogotovo kad je od životne važnosti. Na trenutke je bilo vrlo izazovno jer većina njih ima jako teške životne priče te s njima i puno emotivnih blokada koje smo trebali “razbiti”, tako da sam putem i ja puno toga naučila uz njih, još bolje upoznala sebe i počela više cijeniti male stvari u životu.

Edin: Život na vagi jedinstveno je iskustvo, ne samo u profesionalnom smislu nego prije svega u ljudskom. Sad kad smo došli do kraja, kad se osvrnemo unatrag, možemo reći da smo sudjelovali u jednoj etapi života koja je za naše kandidate značila novi početak. Odigrali smo vrlo važnu ulogu u njihovu prihvaćanju sebe i pronalasku boljeg sutra. Kad sve uzmem u obzir, ovaj je projekt i mene promijenio na neki način. Ništa mi nije bilo teško kad znam koji je konačni cilj prema kojem se krećemo.

Tko vas je od kandidata najviše iznenadio svojom predanošću i napretkom?

Maja: Ne bih izdvajala nikoga posebno, ponosna sam na sve njih jer su, osim što su izgubili kilograme, napredovali i emotivno i psihički. Riješili su se mnogih nesigurnosti, strahova i blokada koje su gomilali godinama, počeli su pozitivno razmišljati o sebi i svijetu oko sebe te razvili zdravo samopouzdanje. Svi ti elementi jednako su bitni kao i sami trening.

Edin: Hm, najveće iznenađenje za mene je sigurno Julija. Nitko nije mislio da će žena tako daleko dogurati, a kamoli biti konkurentica za finale. Svaka joj čast, bila je pod velikim pritiskom, ali pokazala je zavidnu volju. Marina bih isto istaknuo zbog nevjerojatnog povratka u kuću. Svi su ga, vjerujem, prekrižili, a on je vani pronašao motivaciju i fokus. Vrijedno divljenja.

Foto: RTL

Često se čuju kritike kako ovakav pristup mršavljenju nije dobar za zdravlje, koji je vaš odgovor na ovakve kritike?

Maja: Uvijek ću prije preporučiti postupno uvođenje promjena jer i organizmu treba vremena da se prilagodi novonastaloj situaciji, ali u ozbiljnijim slučajevima, kad je pretilost u pitanju i zdravlje već ozbiljno ugroženo, nekad treba napraviti i restriktivne mjere jer oni već vode i bitku s vremenom, a ne samo s kilogramima. Za koji god se pristup odlučili, najbitnije je osluškivati i pratiti što nam tijelo poručuje i kako reagira te djelovati u skladu s tim.

Edin: Nije zdravo ni biti pretila osoba. Ivan Jakubovski, Držislav, pa i Julija bili su gotovo nepokretni. Život na vagi ih je pokrenuo i to je najveća pobjeda ovog showa. Naravno da sve dolazi s posljedicama, ali mogu biti ponosan na moju kolegicu Maju i sebe jer u ovoj sezoni nismo imali ozbiljniju ozljedu, a kamoli neku, ne daj Bože, težu situaciju.

Kakav je vaš pristup kao trenera, blag ili strog?

Maja: Treningu pristupam vrlo stručno i odgovorno, držim se one stare “red, rad i disciplina”, međutim svi koji me poznaju i koji rade sa mnom znaju da sam velika zafrkantica i da na treningu mora biti i smijeha.

Edin: Mislim da sam dosta autoritativan. Zahtijevam puno od klijenta, jer onda mogu očekivati konkretne rezultate. A zapravo sam vrlo blaga i opuštena osoba privatno. Pokušavam biti maksimalno fokusiran na proces u kojem se nalazim pa onda očekujem i od klijenta da se maksimalno uključi jer je u konačnici riječ o njihovu zdravlju koje mi je povjereno.

Koliko su traga na vama ostavili treninzi koje ste odrađivali s kandidatima showa, jeste li i vi izgubili koji kilogram?

Maja: Tempo snimanja bio je vrlo intenzivan, nisam baš imala vremena za pripremanje obroka pa sam se hranila drukčije nego inače, što je rezultiralo time da sam izgubila sedam kilograma. Šalim se da sam to napravila iz kolegijalnosti prema kandidatima.

Edin: Pa je, otišlo je dolje nekih pet-šest kilograma, iako to nisam planirao. Uz Majin režim prehrane i plan svakodnevnih snimanja te vruće ljetne mjesece moglo se i očekivati da se izgubi koji kilogram.

Je li sport oduvijek bio sastavni dio vašeg života i kada ste se odlučili baviti ovim poslom?

Maja: Iako se nijednim sportom nisam bavila profesionalno, oduvijek sam hiperaktivna i u pokretu. Kad sam prvi put ušla u teretanu, shvatila sam da želim biti osobna trenerica i pomagati ljudima u zdravom načinu življenja.

Edin: Apsolutno, svojim prvim korakom zavolio sam sport i bilo kakve aktivnosti. Rukomet sam igrao jako dugo, od 4. osnovne pa do dan-danas uz neke manje prekide. Kad sam došao do kraja fakulteta, počeo sam sasvim slučajno raditi u jednom wellness centru i, eto, ostao u branši do danas.

Kakve su reakcije vaših obitelji na vaše pojavljivanje na malim ekranima, kakve pohvale ili kritike su vam uputili?

Maja: Puni su podrške i pozitivnih komentara, djeluju mi zadovoljni viđenim. Imaju puno pitanja, ali znaju da im ne smijem odgovoriti na većinu njih. Kritika je bila da se možda malo previše derem, ali dosta sam srčana i temperamentna pa kad udari adrenalin, i glasnice malo jače zatitraju.

Foto: RTL

Edin: Naravno, svi su se javili, od bliže do daljnje rodbine, ipak sam sudjelovao u jednom od najgledanijih formata na TV-u generalno, a koliko je popularan show, tek sad počinjem shvaćati. Svakodnevno ljudi prilaze i pružaju podršku, uglavnom su pozitivni komentari puni podrške za kandidate, pa tako i za Maju i mene. Neki će reći da sam preblag, drugi da sam prestrog, a ja se onda sjetim jedne Julijine izjave s početka: “Nije se rodio onaj koji je svijetu udovoljio” (smijeh).

Postoje li ljudi koje ste trenirali, a koji su vam postali inspiracija zbog svoje volje i upornosti?

Maja: Inspirira me svaka osoba koja prestane tražiti izgovore i krene aktivno raditi i brinuti se o svom zdravlju, bilo to u teretani, u šetnji, na biciklu, u vodi ili bilo gdje drugdje. Radila sam sa slijepom osobom te osobom koja je nesretnim slučajem ostala bez obje potkoljenice i oboje su me naučili da su granice naših mogućnosti tamo gdje ih sami postavimo te da je moguće biti itekako aktivan, sretan i zadovoljan bez obzira na određeni hendikep. Takvi borci mogu biti lekcija svima onima koji traže razne izlike umjesto da krenu s aktivnijim i zdravijim načinom življenja.

Edin: Uvijek je lijepo i motivirajuće vidjeti nekoga tko postigne svoj cilj, ali, iskreno, mene najviše oduševljava jedan moj dobri prijatelj i klijent koji sa mnom trenira već više od deset godina svakodnevno. Znate zašto? Konzistencija. Ta upornost i radna etika odlika su najuspješnijih ljudi. A jedini motiv koji taj gospodin ima je dugovječnost.

Postoji li neka formula kako postići idealnu težinu i mislite li da je dijeta jedan od dobrih načina kako se riješiti nagomilanih kilograma?

Maja: Nisam pobornik dijeta jer su one kratkoročno rješenje, a cilj je naučiti se pravilno hraniti i tako moći funkcionirati cijeli život. Ne treba se odricati ničega, sve se može jesti u umjerenoj količini i uz dovoljno fizičke aktivnosti. Najčešća dva problema ljudima s viškom kilograma su njihova percepcija hrane (u njoj nalaze utjehu, bijeg, sreću) te nedovoljna tjelesna aktivnost (ne stignu, nemaju novca, ne da im se, od sutra će), tako da treba obratiti pozornost na oba problema i rješavati ih paralelno.

Edin: Dijeta nikako. Pravilno balansirana prehrana i svakodnevna aktivnost jedini su pravi put. Kratkoročna rješenja su upravo to, kratkoročna. Nema magične formule, tabletice ili napitka. Pitajte gospodina koji dolazi na trening svakodnevno. Konzistentnost.

Kako provodite slobodno vrijeme, zavaljeni na kauču uz pizzu i dobar film ili pak radije odaberete prirodu i neku aktivnost?

Maja: S obzirom na to da sam po prirodi vrlo aktivna i ne volim dugo biti na jednom mjestu, slobodno vrijeme najčešće provodim negdje u prirodi, gdje uvijek nađem mir i “napunim baterije” te ispraznim glavu od raznih stresova svakodnevice.

Edin: Mislim da na ovo pitanje nije potreban odgovor. Očito ne bih imao priliku biti trener u Životu na vagi da volim ovo prvo. Dižem se jako rano, već oko 5 sati. Dan mi dugo traje i, ako ne treniram, ne osjećam se dobro. Kad sam slobodan, uzmem djecu pa odem na obližnje brdo, vozimo bicikle oko jezera ili, kad ukradem neki trenutak za sebe, zaronim u podmorje...