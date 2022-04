Pažanin, Cetinski i Williams otvoreno su pričali o transplantaciji kose, a ovo su cijene ovog sve popularnijeg tretmana

Dok poznate dame hrle na tretmane botoksom i hijaluronom, sve je više poznatih muškaraca koji jednakom brzinom hrle na transplantaciju kose. O toj, za mnoge od njih bolnoj temi donedavno su rijetki poznati otvoreno govorili, ali u posljednje je vrijeme sve više javnih priznanja. Splitski chef Ivan Pažanin i pjevač Tony Cetinski priznali su da su se podvrgnuli transplantaciji kose i da su to učinili u Hrvatskoj. Do prije nekoliko godina zbog ovog tretmana mnogi su Hrvati odlazili u Tursku, u kojoj je velik broj klinika koje obavljaju baš ovaj zahvat. Cijene transplantacije kose u Turskoj posljednjih se godina uglavnom kreću od 12 tisuća do 24 tisuće kuna, a zbog velikog interesa muškaraca iz cijelog svijeta zahvaljujući ovom zahvatu procvjetao je i zdravstveni turizam u Turskoj pa u ponudi uz zahvat dobijete i kompletnu uslugu smještaja i prijevoza.

– Dugo sam imao želju otići na transplantaciju kose i sretan sam što zbog toga nisam morao otputovati izvan granica Lijepe Naše jer je doktorica i stručnjakinja za kosu Ana Maletić u tom području uvjerljivo najbolja. Iskreno se veselim rezultatima! – sretno je objavio Tony Cetinski na Instagramu u studenom prošle godine. Nakon zahvata kazao je da je cijeli postupak presađivanja kose kod njega trajao od 8 do 18 sati, jer je njegov slučaj malo zahtjevniji, tj. gubitak kose je velik i jako izražen. Najsuvremeniji i najučinkovitiji način presađivanja kose je transplantacija FUE metodom jer ne ostavlja nikakve ožiljke. U klinici kojoj je Tony dao svoje povjerenje transplantacija kose FUE metodom po folikularnoj jedinici iznosi između 15-30 kuna i ova je metoda minimalno invazivna. Na svakoj folikularnoj jedinici nalazi se u prosjeku 2,5 vlasi i to znači da je, ako se presađuje oko sto jedinica, cijena od 1500 do 3000 kuna te većina poliklinika u Hrvatskoj ima slične cijene kada je u pitanju ova metoda. Folikularne jedinice ovom se tehnikom mogu uzimati i s drugih regija tijela: prsa, nogu, brade… opisuju na stranicama ove poliklinike cijeli postupak. Konačna cijena ovisi o broju folikularnih jedinica koje su potrebne, a najviše muškaraca odlučuje se za ovaj tretman jer nakon njega kosa izgleda gusto i prirodno. Ivan Pažanin postupak je obavio u jednoj klinici u Splitu, a kod ovakvih tretmana pravi rezultati vidljivi su nakon godinu dana. Postoje i tretmani terapije vlasišta koji su namijenjeni za prorijeđenu kosu i njihove se cijene kreću oko pet tisuća kuna. Nogometaš Wayne Rooney jedan je od rijetkih slavnih koji je još 2011. godine priznao da je bio na presađivanju kose. Na Twitteru je tada svoje obožavatelje izvijestio o tome.

– Samo da potvrdim svim svojim pratiteljima da sam imao transplantaciju kose. Oćelavio sam s 25 godina i ne vidim zašto ne bih to popravio kada postoji mogućnost. Oduševljen sam rezultatom i trebalo je nekoliko mjeseci da mi kosa opet počne rasti. Dugo me to opterećivalo i odlučio sam da moram nešto poduzeti. Jako sam zadovoljan postignutim – napisao je tada Rooney. Postupak je obavio u Harley Street Clinic u Londonu i ponovio ga je opet dvije godine kasnije jer je htio još bolji rezultat. To zadovoljstvo koštalo ga je ukupno 250 tisuća kuna, a cijeli zahvat trajao je oko devet sati. Poslije njegova priznanja brojni nogometaši slijedili su njegov primjer, a ima tu i imena iz hrvatskog nogometa i, iako nisu javno o tome govorili, fotografije su dokaz da im je kosa iznenada postala bujna. Igor Štimac i Slaven Bilić osobe su iz našeg nogometnog svijeta koje su navodno nedostatak kose odlučili popraviti odlaskom na zahvat presađivanja.

Hollywoodska zvijezda Mel Gibson ne skriva da se i on odlučio za taj korak te je rekao da muškarce ne muče bore na licu, ali kosa je odraz njihove snage i muškosti i zato je i on svoje vlasište predao u ruke stručnjacima kada više nije mogao prikrivati nedostatak kose. Učinio je to i glumac Matthew McConaughey, nogometaš David Beckham, tenisač Rafael Nadal, glumac Jude Law, glumac Jamie Foxx, pjevač Bono Vox i njegov kolega Robbie Williams, kojeg je dugo mučio problem gubitka kose.

– U Los Angelesu, u kojem sam dugo živio, postoji izreka: ako dovoljno dugo sjedite u frizerskom salonu, ošišat ćete se. Pa, ako dovoljno dugo živite u Los Angelesu, odlučit ćete se za neki estetski zahvat. U posljednje vrijeme često sam znao čuti u javnosti kako se vidi da sam ostario. Priznajem, bilo mi je teško to slušati jer trebate biti jako čvrst karakter da biste zaboravili sve te komentare. No kada ste pod medijskim povećalom, neki vas komentari dotuku. Presadio sam kosu i to ću svima reći. To mi čak i nije bilo potrebno, što je najčudnije. Imao sam tri slobodna mjeseca i bilo mi je toliko dosadno da sam pomislio – napravit ću to. Rezultati su odlični, a medicina danas toliko brzo napreduje da u samo nekoliko sati, čak i minuta, možemo promijeniti svoj izgled do neprepoznatljivosti. Probao sam i neke filere, a radio sam i nešto s bradom – iskren i otvoren bio je Williams po pitanju presađivanja kose, koje postaje sve veći trend među muškarcima koji se bore s ovim problemom i sve otvorenije o njemu govore.

