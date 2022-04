Otkriveno što Jada Pinkett Smith misli o napadu svog supruga na Oscarima

Jada Pinkett Smith (50) nije ljutita na Willa Smitha (53) nakon što je ošamario Chrisa Rocka (57) na dodjeli Oscara 2022., ali bi željela bi da se nije fizički sukobio s komičarem.

– Bilo je to u žaru trenutka i on je pretjerano reagirao. On to zna, ona to zna. Slažu se da je pretjerano reagirao. Ona nije jedna od onih žena kojima je potrebna zaštita. On nije trebao učiniti ono što je učinio, ona nije trebala zaštitu. Ona je snažna žena, odlučna žena i može voditi svoje bitke, ali će stajati uz njega – rekao je izvor za Us Weekly.

Inače, glumica se dosad nije javno oglašavala nakon napada njena supruga na Chrisa Rocka, ali je na Instagramu napisala znakovitu objavu:

"Ovo je period za ozdravljenje i tu sam zbog toga", napisala je Jada. Bračni par Smith u prošlosti je imao veću krizu u braku koja se opet dosta spominje. Prije nekoliko godina odlučili su da će ostati u bračnoj zajednici, ali će svatko na neko vrijeme krenuti svojim putem.

U tom periodu Jada je imala aferu s R&B pjevačem iz New Orleansa Augustom Alsinom koji je bio prijatelj njihova sina Jadena. Upravo je Jaden 2015. godine upoznao Augusta sa svojim roditeljima, a ispričao je i kako je 2016. godine bio na odmoru sa Smithovima kada mu je Will rekao kako mu daje svoj blagoslov kada je Jada u pitanju. U trenutku kada je postao pridruženi član obitelji, August je imao zdravstvenih problema s jetrom i postao je ovisan o opioidima. Reper je imao problematično djetinjstvo jer su i njegov otac i očuh bili ovisni o kokainu, a potom ga je majka izbacila iz kuće.

Godine 2010. njegov stariji brat je ubijen, a tada je August imao samo 17 godina. Ispričao je kako mu je povezanost sa Smithovima pomogla da se riješi svojih ovisnosti i imao je u njima čvrst oslonac. Kada se u javnosti počelo nagađati o Jadeinoj aferi s Augustom, ona je na početku sve negirala, a onda je u jednoj epizodi svoje emisije Red Table Talk Jada otvoreno s Willom pričala o njihovim problemima u braku i tada je prvi put javno govorila i o odnosu s Augustom.

