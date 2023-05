Parni Valjak, Prljavci i Kedžo u utrci za hit travnja

Nakon odabranog Hita siječnja – pjesma „Spokojan“ Marka Bošnjaka, Hita veljače – pjesma „Mama ŠČ!“ grupe LET 3, zatim Hita ožujka – pjesma „Vojnik pod zvijezdama“ Tonya Cetinskog, vrijeme je da saznamo kome će pripasti Cesarica za Hit travnja! Glasovati možete još danas, a nominirani su:

MOJA GLAVA, MOJA PRAVILA – PARNI VALJAK FEAT. IGOR DRVENKAR

STARE NAVIKE – PRLJAVO KAZALIŠTE

ZBOG TVOJIH POGLEDA – DAMIR KEDŽO

Glasovanje traje do večeras u ponoć, a glasovati se može putem Facebook stranice Cesarica, Cesarica Viber chatbota, putem portala Glazba.hr te na službenoj stranici cesarica.org.

MOJA GLAVA, MOJA PRAVILA – PARNI VALJAK feat. IGOR DRVENKAR

Foto: Promo

Nakon nekoliko mjeseci nagađanja i iščekivanja, jedan od najvećih rock bendova na ovim prostorima, Parni Valjak, predstavio je novu autorsku pjesmu. „Moja glava, moja pravila“ njihov je novi singl, koji pjeva glazbenik Igor Drvenkar, a za koji je objavljen i prateći videospot. Glazbu i stihove za novi singl potpisuje Husein Hasanefendić Hus, autor hitova Parnog Valjka uz koje smo rasli. Videospot je djelo zagrebačkog fotografa i redatelja Dinka Čvorića – Doringa.

STARE NAVIKE – PRLJAVO KAZALIŠTE

Foto: Promo

Nakon više od desetljeća, Prljavo Kazalište ima novu pjesmu - „Stare navike“! Povodom izlaska novog singla Jasenko Houra je rekao: “Pjesma je svojevrsna psihoanaliza. Prije gotovo deset godina puštali smo novu stvar. Uvijek smo tandem Ines Prajo i ja, ali konzultiramo se oko glazbe, teksta, svega… tko god radi na njoj, svaki član benda je neizostavna karika, vjerujte, svaki kotačić u stvaranju je bitan”. Prljavci su najavili i kako rade na novom albumu na kojem bi se trebalo naći 12 pjesama. Novi materijal će se najvjerojatnije zvati “Babylon Berlin”, a na njemu će se naći i singl “Stare navike” za koji je bend predstavio i videospot u kojem glavne uloge imaju Iva Mihalić i Goran Bogdan, a režirao ga je Radislav Jovanov Gonzo.

ZBOG TVOJIH POGLEDA – DAMIR KEDŽO

Foto: Promo

Nakon nastupa na ovogodišnjoj Dori, Damir Kedžo objavljuje novi singl “Zbog tvojih pogleda”. Glazbu i tekst potpisuje Matija Cvek, a sve aranžmanom i produkcijski zaokružuje glazbeni producent Hrvoje Domazet. Za atmosferičnost glazbenog spota zaslužan je redatelj Paolo Gentilini.

“Pjesma je u mojim rukama već nekih godinu dana i do mene je došla sasvim spontano, u opuštenoj kućnoj atmosferi. Matija mi je pustio pjesmu koja me je istog trena osvojila. Bila je to prava ljubav na prvo slušanje! Uslijedila je njegova logična rečenica ‘Onda ju uzmi i pjevaj!’, i ostalo je povijest“, ispričao je Damir Kedžo kako je nastala pjesma.

VIDEO: Tereza Kesovija o nastupu Leta 3 na Euroviziji: Nešto mi je falilo, moraju biti življi i uvjerljiviji