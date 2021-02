Slavko Sobin: Podržavam posvajanje djece u istospolnim zajednicama

Glumac Slavko Sobin gostovao je u emisiji Pressing N1 televizije te je komentirao mnoge teme, među kojima i brojne istupe svojih kolegica o seksualnom zlostavljanju, kampanji "Volim zdravlje" te posvajanju djece.

“Krenulo je s Akademijom, ali brzo je odjeknulo i u drugim sektorima. Mislim da nijedan muškarac ne može zamisliti kroz što ona prolazi”, kazao je Sobin i dodao da bi se vjerojatno trebalo proći tečaj o tome kako se ponašati u radnom odnosu. “Nekim stvarima se očito staje na kraj i očito su se stvari pokrenule", kazao je Sobin za N1.

Inače, Sobin sudjeluje u kampanji “Volim zdravlje” o prevenciji spolnih bolesti, a smatra kako bi se seksualni odgoj trebao uvesti u škole kako bi se mlade educiralo. Potom se osvrnuo i na pitanje pobačaja.

“Mislim da je to pravo svake žene. To je jedna grozna tema jer ispada da ako kažeš da nećeš zabraniti pobačaj, onda si za pobačaj. To su žene koje imaju traumu i svoje razloge. I opet, zašto pričamo o pobačaju, pričajmo o prevenciji i edukaciji da možemo manje pričati o pobačaju kasnije”, kaazao je Sobin.

Upitan bi li podržao posvajanje djece u istospolnim zajednicama, Sobin je kratko odgovorio: “Bih, apsolutno.”

Glumac je kazao i da koronavirus nije previše utjecao na njegov posao, no da je smanjio svoje kontakte od pojave pandemije, a potvrdio je i da će se cijepiti kada dođe red na njega.

“Cijepio bih se da mogu imati normalan kontakt s ljudima oko mene koji su rizična skupina, to mi je dovoljan razlog. Žao mi je što se danas lažne vijesti puno brže prenose nego istina”, zaključio je Sobin.