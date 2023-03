Ovogodišnji dobitnici Porina za životno djelo su Marijan Ban i Dušan Šarac

Upravni odbor Porina, nakon posthumno dodijeljenog Porina za životno djelo prerano preminulom Massimu, ovu prestižnu nagradu dodjeljuje i Marijanu Banu i Dušanu Šarcu. Porin za životno djelo dodjeljuje se onim umjetnicima koji su svojim trudom, radom i uspjesima obilježili hrvatsku glazbu, onima koji su se upisali u povijest i onima bez čijeg autorskog rada, glasa, talenta ne možemo zamisliti glazbenu prošlost. Ove godine to su umjetnik specifičnog rašpastog glasa, zaljubljenik u pjesmu i more Marijan Ban i autor koji je napisao preko osamsto skladbi, aranžer, dirigent, producent – Dušan Šarac.

„Splitsko dite, uz Dina Dvornika, Zlatana Stipišića Gibonnija i Nenu Belana, stvarao je u osamdesetima splitsku scenu koja i 35 godina kasnije rađa plodove, a njegove pjesme, nove ili stare, i dalje predstavljaju sound urBANog Splita. Uz svoga autora posve su uronjene u jedinstveni glazbeni akvatorij koji zapljuskuje Daleku obalu.“, napisao je Bojan Muščet. Dio teksta o Dušanu Šarcu koji donosimo, a koji je napisao Siniša Škarica, kaže: „Nikad ga nije napustila potreba da prosuđuje i otvara prostor drugima, bilo kao autor, ili kao urednik. Dapače, gotovo je nezabilježen tako uspješan balans između skladateljsko-umjetničkog i producentsko-rukovodećeg u istoj osobi“.

Marijan Ban, vječiti zaljubljenik u more, kormilar i jedriličar, svoje je stihove i svoje note iz podmorja vlastite inspiracije izbacio na površinu u bliskim susretima s Dalekom obalom. U bendu koji je osnovao 1985. pa sve do kraja inicijalnog djelovanja petnaestak godina kasnije, Ban će biti najviše prepoznat kao vokalni solist rašpastoga glasovnog izričaja. No, on je i autor skladbi koje su osigurale Dalekoj obali identitet, osobito zato jer je Marijan Ban autor koji piše na škrge.

"Ruzinavi brod", "Di si ti", "Sa mi je ža", "Četrnaest palmi", "Daleka obala", "Od mora do mora" i druge pjesme s okusom mora i okusom soli osigurale su i Banu i bendu trajno sidrište u srcima poklonika. Splitsko dite, uz Dina Dvornika, Zlatana Stipišića Gibonnija i Nenu Belana, stvarao je u osamdesetima splitsku scenu koja i 35 godina kasnije rađa plodove, a njegove pjesme, nove ili stare, i dalje predstavljaju sound urBANog Splita. Uz svoga autora posve su uronjene u jedinstveni glazbeni akvatorij koji zapljuskuje Daleku obalu, napisao je o Marijanu Banu Bojan Muščet.

