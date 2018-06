Gdje su Carrie, Miranda, Samantha i Charlotte 20 godina poslije

Ponekad moramo prestati analizirati prošlost, planirati budućnost, pokušati otkriti zašto se zbog nečeg osjećamo na određeni način te odlučivati što bismo zbilja željeli… možda samo trebamo čekati što će se dogoditi – misao je Carrie Bradshaw, glavne heroine serijala (poslije i dva filma) “Seks i grad”, koju je sjajno odglumila 53-godišnja Sarah Jessica Parker.

Prva epizoda serijala o prijateljstvu četiri emancipirane Njujorčanke – novinarke opsjednute cipelama i “Mr. Bigom” Carrie Bradshaw, PR agentice i žderačice muškaraca Samanthe Jones (Kim Cattrall), romantične galeristice u lovu na bogatog muža Charlotte York (Kristin Davis) i cinične odvjetnice Mirande Hobbes (Cynthije Nixon) prikazana je 6. lipnja 1998., tijekom šest sezona emitirane su 94 epizode, a serija je nagrađena s osam Zlatnih globusa i sedam nagrada Emmy.

Foto: PA/Pixsell

Od toga je Sarah Jessica Parker dobila četiri Zlatna globusa i dva Emmyja, status modne ikone, titulu izvršne producentice, milijune dolara i ženske uzdahe zavisti na garderobi, pretežno ispunjenoj dizajnerskim komadima i štiklama s potpisom Manola Blahnika. Predložak za serijal je knjiga Candace Bushnell, koja nije krila da je lik Carrie, glavne naratorice svih epizoda i zaljubljenice u štikle, “skrojila” po sebi, no nije otkrila jesu li ostale tri junakinje izmišljene ili utemeljene na stvarnim likovima. Sve u svemu, serija je uskovitlala prašinu i izazvala brojne rasprave, baveći se pitanjima ženske seksualnosti, promiskuiteta i feminizma, a sve unutar okvira snažnog ženskog prijateljstva i vječne potrage za romantičnom ljubavlju i “onim pravim”.

S time su se poistovjetile mnoge dame, o čemu svjedoči i velika gledanost serijala i potom filmova snimljenih 2008. i 2010., a zanimljivo je da su među protivnicima serijala najviše – žene. One su autorima zamjerile površnost (“traćenje vremena na isprazne razgovore uz ručak ili koktele u noćnom klubu”), nezrelo ponašanje glavnih junakinja (“trošenje 1000 dolara na cipele, a neplaćanje stanarine na vrijeme”) i loš primjer mladima (neželjena trudnoća i prikazivanje žena kao seksualnih objekata”).



– Jedan od primjera da je feminizam mrtav je popularnost “Seksa i grada” u kojemu žene u srednjim tridesetima i četrdesetima šalju krive poruke drugim ženama, bilo da su mlađe ili starije. I to da su njihove karijere, novac, društveni status, izgled i inteligencija potpuno nebitne prema želji da pošto-poto osvoje muškarca – komentirala je novinarka Joan Swirsky.

Magazin Glamour prozvao je Carrie “najgorim likom u serijalu zbog prevelike orijentiranosti na samu sebe”, ABC ju je imenovao “samodopadnom šljukom i snobom s Manhattana”, a Emily Nussbaum iz The New Yorkera “prvom antijunakinjom televizije: počela je kao sretna i znatiželjna istraživačica s cigaretom u ruci, a završila kao anksiozna, opsesivna i, unatoč sarmu, egocentrična žena”.

Unatoč svemu, ni 20 godina od prve epizode slava junakinje serijala ne blijedi: TV mreže organiziraju maratonsko prikazivanje svih šest sezona, na platformi HBO GO cijelo se vrijeme mogu gledati sve epizode, a po New Yorku su rasprodane turističke ture “Seks i grad” (uključen je posjet Carrienoj kući na broju 64 u Ulici Perry u West Villageu, degustacija cupcakesa iz slastičarnice Magnolia i koktel Cosmopolitan).

Nakon što je početkom godine odbačena mogućnost ponovnog okupljanja zbog trećeg nastavka filma, u medijima su se sukobile Sarah Jessica Parker i Kim Cattrall: Carrie je htjela još jednom zasjati (i dobro zaraditi) na filmskom platnu, a Samantha je snimanje s prijezirom odbila (“ne pada mi na pamet izigravati seksi junakinju sa šest banki”). No, povijest njihovih razmirica traje više od desetljeća: od glasina da je Kim nezadovoljna neizjednačenom zaradom preko Parkerina izigravanja glavne zvijezde u medijima do potpunog međusobnog ignoriranja tijekom snimanja filmova.

Još 2004. tijekom dodjele Emmyja Kim Cattrall sjedila je dalje od ostalih kolegica iz serijala i držala se suzdržano, dok je aktualni američki predsjednik Donald Trump (koji je u drugoj sezoni imao i cameo ulogu) uručio Cynthiji Nixon nagradu.

– Jesmo li prijateljice? Ne, mi smo profesionalne glumice. I imamo potpuno odvojene privatne živote – otkrila je 2008. Kim Cattrall na setu snimanja prvog filma “Seks i grad”, kad je ponovno postavila pitanje jednake zarade, pogotovo nakon što je Sarah Jessica Parker imenovana izvršnom producenticom.

Iako je Sarah Jessica Parker pokušala biti “friendly”, na žalost sve je uzelo previše maha do te mjere da na snimanju drugog dijela filma dvije glumice uopće nisu komunicirale. Svađa je dosegla vrhunac kada je Kim Cattrall odbila glumiti u trećem dijelu.

– Nije riječ o novcu ni o nečem određenom, nego je to moja jasna odluka da dovršim jedno poglavlje svog života i krenem dalje. Nikada nisam izigravala divu ni imala posebne prohtjeve, a iskreno mislim da su producenti filma, pogotovo Sarah Jessica Parker, mogli biti ljubazniji i malo više obazrivi prema nama ostalima, barem nas nazvati, pitati kako smo i što radimo.

Možda se Kim nikada nije mogla suočiti s tim da je Sarah Jessica Parker ipak bila veća zvijezda od nje (dok je njezina Samantha često bila gola i u klinču, Carrie je u ugovoru imala klauzulu da se ne mora obnažiti), no sigurno je da njih dvije nikada više nećemo vidjeti kako piju kavu ili glume zajedno. Kim Cattrall pristala je ponovno glumiti u američkom serijalu “Ispripovijedaj mi priču” (Tell Me a Story) na CBS-u, koji se temelji na bajkama “Tri praščića” i “Ivica i Marica”, prvom nakon “Seksa i grada”, a glumit će Colleen, vrlo neobičnu i modernu baku s misijom da zaštiti svoju obitelj od mračnih sila i drugih zlih prijetnji.

Foto: PA/Pixsell

Glumica s dva državljanstva, kanadskim i britanskim, koja je dobila zvijezdu na Stazi slavnih u Torontu i počasnu titulu sveučilišta John Moores u Liverpoolu zbog zasluga u dramskoj umjetnosti, živi u Londonu, gdje je posljednje vrijeme najviše glumila u predstavama na West Endu. No, zbog nesanice imala je problema s ulogama i vratila se u New York, gdje se uključila u program biheviorističke terapije s ciljem da normalno usne. Cattrall se tri puta udavala i nema djece, a s posljednjim suprugom, jazz-basistom Markom Levinsonom 2002. izdala je knjigu “Zadovoljstvo: Umjetnost ženskog orgazma. Alà Samantha Jones… Njezina “suparnica” Sarah Jessica Parker, koja je na setu znala stoički izdržati 18 sati u štiklama, nakon serijala sve što je dotakla pretvorila je u zlato.

Njezino se bogatstvo procjenjuje na sto milijuna dolara, zarađenih na unosnim kampanjama primjerice za sredstva za kosu Garnier, dvogodišnji ugovor s Gapom (kojim je podebljala svoj račun za 38 mil. dolara), lansiranje pet parfema i vlastite linije cipela SJP. Uz to glavna je glumica i producentica HBO-ova serijala “Razvod”, na čelu je vlastite produkcije kuće, sjedi u odboru New York City Balleta i UNICEF-ova je ambasadorica za newyorške škole. Među najnovijim poslovnim angažmanima ove ikone stila funkcija je književne urednice: Sarah Jessica Parker upravo će lansirati SJP for Hogwart, gdje će u suradnji s tom izdavačkom kućom otkrivati nove naslove, osmišljavati njihove naslovnice i preporučiti ih čitateljima.

– Od malih nogu knjige su bile najvjerniji drugovi, a lokalna knjižnica mjesto gdje sam na policama uvijek mogla naći nove prijatelje – otkrila je Parker, supruga glumca Matthewa Brodericka, s kojim ima troje djece: 16-godišnjeg Jamesa Wilkieja i devetogodišnje blizanke Marion Lorettu i Tabithu Hodge Broderick.

Upravo je na snimanju serijala prvi put zatrudnjela, baš kao i njezina kolegica Cynthia Nixon, koju je podržala kad je prije nekoliko mjeseci najavila kandidaturu na guvernersko mjesto u državi New York. Međutim, 23. svibnja na demokratskim je primarnim izborima eliminirana s liste kandidata, na kojoj je ostao dosadašnji guverner Andrew Cuomo. No, to nije jedini politički angažman Cynthije Nixon: godinama je glas javnosti za javno školstvo i glasnogovornica je newyorške udruge za jednako obrazovanje. Čak je bila i uhićena kad je pred gradskom vijećnicom protestirala protiv administracije tadašnjeg gradonačelnika Bloomberga u vezi s javnim školama, a podupirala je gradonačelnika De Blasija u oba mandata. Nakon što joj je na redovitom mamografskom pregledu dijagnosticiran rak dojke 2006., postala je vrlo aktivna u borbi protiv bolesti: ambasadorica je Susan G. Komen za nalaženje lijeka i vrlo je aktivna u potpori za zdravstvenu zaštitu žena.

– Mislim da se nisam promijenila, bila sam samo s muškarcima u svojem životu i nikada nisam pretpostavljala da ću se zaljubiti u ženu. I, eto, žena sam koja se zaljubila u drugu ženu – rekla je 52-godišnja glumica, koja je 2004. počela vezu s aktivisticom za obrazovanje Christine Marinoni. Iz prethodne veze s učiteljem Dannyjem Mozesom ima dvoje djece, 22-godišnju kćer Samanthu i 16-godišnjeg sina Charlesa Ezekiela, a supruga Christine rodila im je 2011. sina Maxa Ellingtona.



Među aktivisticama, podjednako za ljude i za životinje, svakako je njezina kolegica Kristin Davis, globalna ambasadorica za Oxfam (konfederaciju 20 nezavisnih humanitarnih organizacija udruženih u borbi protiv siromaštva). Na toj je poziciji Davis od 2004. proputovala Haiti, Mozambik i Južnu Afriku, a ujedno je i visoka povjerenica Ujedinjenih naroda za izbjeglice te se najviše zalagala za njihova prava u Republici Kongo i Ugandi. Za jednog posjeta Africi 53-godišnja glumica zaljubila se u slonove: odbačenu bebu slona odvela je u rehabilitacijski centar za povratak u divljinu. Postala je i pokroviteljica zaklade David Sheldrick, koja se zalaže za zaštitu slonova i divljih životinja u Keniji, a za zasluge u pomaganju životinja primila je 2010. Humane Society Wyler Award. I baš kao u serijalu, kada je posvojila kinesku djevojčicu Lily, glumica je 2011. posvojila djevojčicu Gemmu Rose Davis s kojom živi u Los Angelesu.

Foto: PA/Pixsell

Nikada se nije udavala, a ono što će obožavatelje sramežljive, romantične i vrlo classy Charlotte York možda iznenaditi jest podatak da je glumica liječena alkoholičarka.

– Alkohol me hranio: bila sam toliko sramežljiva i nisam znala kako izaći iz svoje ljušture. Počela sam piti iz istog razloga zbog kojeg volim glumu: htjela sam osjećati, imati priliku pokazati što znam i umijem i biti slobodna – rekla je glumica koja je prestala s pićem u srednjim dvadesetima, ali i dalje povremeno odlazi na sastanke liječenih alkoholičara. I da, kokteli Cosmopolitan koje su ispijale junakinje serijala u svom pohodu na grad i muškarce, u njezinu slučaju bili su – bezalkoholni.