Otkriveno je što je Jennifer Lopez navela kao razlog razvoda od Bena Afflecka

Jennifer Lopez na datum druge godišnjice braka s Benom Affleckom podnijela je zahtjev za razvod. Sada je otkriveno kako je u papirima za razvod zatražila da joj se vrati prezime Lopez, jer je nakon vjenčanja s Benom uzela njegovo prezime. Pjevačica je navela kako s Benom ne živi od 26. travnja 2024. godine, a Daily Mail koji ima uvid u papire koje je predala sudu, piše kako je kao razlog rastave navela nepomirljive razlike.

Par nije potpisao predbračni ugovor prije nego što se vjenčao u srpnju 2022., otkriva izvor blizak paru. Bez sklopljenog predbračnog ugovora, njihove pojedinačne zarade u posljednje dvije godine, bilo da se radi o filmskim i glazbenim projektima, su zajedničke. Jennifer, čije se bogatstvo procjenjuje na 400 milijuna dolara, snimila je četiri filma otkako se udala za Bena, uključujući dokumentarac "This Is Me... Now: A Love Story" koji je vrijedan 20 milijuna dolara i koji je sama financirala, te u njemu gledateljima pruža uvid u novo poglavlje života s Benom.

Tijekom dvogodišnjeg braka s Affleckom osmislila je i svoj koktel koji je lansirala na tržište prije godinu dana, a trebala je krenuti i na svjetsku turneju kako bi promovirala album 'This Is Me... Now', ali je turneju otkazala kako bi se usredotočila na obitelj. Bogatstvo Benna Afflecka se procjenjuje na na 150 milijuna dolara, a nedavno je glumio u filmovima Air (2023) i Hypnotic (2023). Također je nedavno završio produkciju nastavka filma "Računovođa" iz 2016. godine, a sa sada bivšom suprugom je planirao snimiti i zajednički film.

Podsjetimo, par je izmijenio zavjete u kapelici u Las Vegasu u srpnju 2022., otprilike dva desetljeća nakon poznate romanse koja je završila prekidom. Početkom 2000-ih, par nazvan "Bennifer" bio je par o kojem se najviše pričalo u svijetu slavnih, u vezi obilježenoj njegovim i njezinim luksuznim automobilima i velikim 6,1-karatnim ružičastim dijamantnim zaručničkim prstenom. Iznenada su otkazali vjenčanje 2003. godine i razišli se nekoliko mjeseci kasnije.

