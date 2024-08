Emotivno prisjećanje Nine Badrić na voljenu osobu: Deset godina me čuvaš s nekog boljeg mjesta

književna preporuka miljenka jergovića

Strip je posljednjih godina postao medij raskošnih epskih priča o dvadesetom stoljeću

Lutesov crtež jasan je, precizan i čist. Njegove sličice ne smiju biti pretrpane, jer bi to ovako grandiozan roman učinilo nečitljivim. Ali one nisu ni prazne, svedene na stilizaciju i slutnju nečega što je ostalo nenacrtano, jer bi i to roman činilo teško čitljivim. Osim toga, to onda ne bi ni mogao biti roman o jednom gradu. Lutes je majstor da svoju sličicu naseli nekim nenametljivo važnim detaljem, novinskim naslovom iz trenutka povijesti, određenim tipom automobila, oblikom telefonske slušalice ili lustera.