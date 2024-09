Otac mu je slavni glumac i živi u raskošnom zdanju, a on je bio beskućnik i jedva preživljava

Barbra Streisand i njezin suprug James Brolin žive u raskošnoj vili u Malibuu, okruženoj s 3000 grmova ruža, koju je časopis za dizajn interijera prošle godine nazvao "idiličnom oazom". No ova predivna vila nije dom za Brolinova mlađeg sina, Jessa, jer njegov dom je mali motel na Ohioa, koji ne izgleda previše idilično za život, piše Daily Mail. Jessa, koji ima 52. godine paparazzi su nedavno snimili ispred motela Top Vista, a potom je snimljen i dok čeka autobus na stanici. Brolin koji ima 158 kilograma snimljen je u crnoj majici s motivima Batmana, u širokim hlačama i izlizanim tenisicama.

Motel u kojem živi posinak glumice i pjevačice Barbre Streisand na internetu se oglašava kao motel s osam klimatiziranih soba, svaka je opremljene i televizorom, a motel je u vlasništvu je Stevea Edelsona (64), poznatog po lancu noćnih klubova diljem Los Angelesa. Prije nego je doselio u motel Jess je godinama bio beskućnik i živio je u automobilu. Jess se rodio u braku glumca Jamesa Brolina i Jane Agee koja je poginula u prometnoj nesreći prije 29 godina. Deset godina prije nesreće James i Jane su se rastali, a njihov sin je nakon nesreće krenuo putem nizbrdo.

Kada su ga paparazzi snimili kako spava na ulici i po kantama za smeće traži hranu, menadžer njegove pomajke Barbre rekao je kako je obitelj pokušala pomoći Jessu, ali on je to uporno odbijao. Jess je gradio svoju karijeru u filmskoj industriji gdje je radio kao asistent produkcije, ali za razliku od svog brata Josha nije uspio ostvariti značajniju karijeru. Dok Jess živi u zapuštenom motelu njegov brat Josh živi na imanju vrijednom 7,1 milijuna dolara u Montecitu gdje u luksuznim vilama žive i princ Harryja i Meghan Markle, Oprah Winfrey, Katy Perry i brojne druge poznate osobe. U jednom od rijetkih intervjua Jess je za sebe rekao da je on zanemareno dijete bogataša koji je u tinejdžerskoj dobi bio buntovan i sklon nepoštivanju zakona pa je tako brojnim krađama sebi osiguravao novac za drogu.