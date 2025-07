FOTO Ovo nitko nije očekivao! Povlačenje glumačkog veterana nakon 60 godina uspješne karijere

Nakon 60 godina uspješne karijere, holivudski veteran Michael Douglas najavio je povlačenje. Na filmskom festivalu u Karlovym Varyma tijekom konferencije za novinare rekao je kako "nema namjere" ikada više glumiti u filmovima. Iza njega je višegodišnja glumačka pauza, ali i niz uloga koje su ovog dvostrukog osvajača Oscara učinile planetarno popularnim i cijenjenim glumcem. No, naposljetku je "odsvirao kraj", jer mu je potreban odmor nakon što je desetljećima neprekidno prisutan u industriji.

"Tijekom karijere bio sam jako zaposlen. Nisam radio od 2022. godine, namjerno, jer sam shvatio da moram stati. Radio sam prilično naporno gotovo šest desetljeća i nisam htio biti jedan od onih ljudi koji padnu mrtvi na setu", rekao je iskreno glumac, koji je oduvijek bio više od svog slavnog prezimena koje ponosno nosi.

Iako je odrastao u sjeni oca koji je bio jedna od najvećih zvijezda zlatnog doba Hollywooda, njegov put prema vrhu bio je ispunjen tihom upornošću, osobnim borbama, obiteljskim dramama i neprestanim dokazivanjem da vrijedi. Michael Kirk Douglas rođen je 25. rujna 1944. godine u New Brunswicku, državi New Jersey, u obitelji slavnog oca Kirka te glumice Diane Hill. Njegovi djed i baka s očeve strane bili su židovski imigranti iz Rusije, te je manje poznato da je pravo ime njegova oca Išur Danielovič, dok je obitelj s majčine strane u Ameriku stigla s Bermuda. "Za razliku od druge djece, nisam imao klasično djetinjstvo. Nisam trčao po ulicama niti sam se bavio sportom. Mamu i tatu rijetko sam viđao jer su non-stop bili na snimanjima, dok su mene čuvali ljudi zaposleni u filmskim kompanijama. Volim reći kako sam odrastao po filmskim studijima gdje su mi se svi dodvoravali jer mi je tata već tada bio glumačka legenda", rekao je Michael Douglas.

Od malena iskazujući glumački talent, i sam je krenuo stopama svojih roditelja i 1968. diplomirao dramske umjetnosti na sveučilištu u Santa Barbari. Prvu veću priliku dobio je u televizijskoj drami "The Experiment" na CBS-u, a njegov veliki proboj dogodio se ranih 70-ih zahvaljujući ulozi u popularnoj seriji "Ulice San Francisca". No, prava potvrda stigla je kad je osvojio Oscara za kultni film "Let iznad kukavičjeg gnijezda" iz 1975. godine na kojem je radio kao producent – 13 godina prije nego će dobiti svoj prvi i jedini zlatni kipić za glumačku izvedbu.

Među zvijezde ga je lansirala uloga u filmu "Lov na zeleni dijamant" (1984), a ovaj pustolovni film, u kojem glumi s Kathleen Turner, pokazao je njegovu sposobnost za komediju i avanturu. One najsjajnije uloge tek su slijedile, godinu za godinom. Jednu od najdojmljivijih uloga ostvario je u psihološkom trileru "Fatalna privlačnost (1987), gdje je maestralno odigrao Dana Gallaghera, koji se upušta u kratku aferu koja se pretvara u noćnu moru zbog opsesivne Alex Forrest – njegove sjajne filmske partnerice Glenn Close.

Dogodine, stiže i njegova najpoznatija uloga, ona beskrupuloznog burzovnog mešetara Gordona Gekka iz filma "Wall Street", koja je postala simbol cijele ere, a on je konačno 1988. godine nagrađen Oscarom za najboljeg glumca.

Već godinu dana kasnije, na vrhuncu slave, snima "Rat ruža", crnohumorni film u kojem Douglas i Kathleen Turner glume par koji se razvodi u krajnje neprijateljskoj atmosferi. Slijede i kultne "Sirove strasti" iz 1992., koje su mu donijele status seksi ikone, jednako kao i glumici Sharon Stone s kojom je odigrao možda i najpoznatije eksplicitne filmske scene.

Iduća dva desetljeća nije bilo značajnih filmskih uloga jer se posvetio produciranja desetaka nezavisnih filmova, a jedan od upečatljivijih recentnijih glumačkih projekata svakako je franšiza "Ant-Man" (2015-2023), utemeljena na Marvelovu stripu, gdje se Douglas u ulozi znanstvenika koji je razvio tehnologiju za smanjivanje, pojavljuje u filmovima o Ant-Manu i u nekim od filmova iz serijala Osvetnik.

Tijekom karijere Douglas pojavio se u više od 60 filmova i televizijskih serija, pokazujući koliko vjerno i uspješno može utjeloviti kompleksne, moralno upitne, dramske, komične, ali i provokativne filmske uloge. "Imao sam dovoljno sreće da budem dijelom klasičnog, ali i novog Hollywooda", rekao je glumac, čiji su uspjeh u Hollywoodu i brojne nagrade koje je dobio, dokaz njegova talenta, upornosti, karizme i sposobnosti da bude jednako uspješan i kao glumac i kao producent.

A privatan život, to je sasvim druga, ni blizu uspješna priča. Upravo suprotno, ona je dominantno problematična, s nizom mučnih epizoda koje uključuju ovisnost o alkoholu, drogi i seksu, prema obiteljskom obrascu koji uključuje i njegova oca Kirka i, pokazat će se, njegova najstarijeg sina Camerona.

Odnos s ocem, glumačkom legenda, oduvijek je bio bremenit. Michael mu je zamjerao to što je odrastao bez očinske figure i što je napustio obitelj: suprugu Dianu i dvojicu sinova, Michaela i Joela. Roditelji su se službeno razveli još 1951., nakon osam godina braka, a upravo je njihov razvod bio razlog zbog kojeg Michael i Kirk godinama nisu razgovarali. Poznato je da su i za vrijeme snimanja zajedničkih filmova cijelo vrijeme bili razdvojeni te komunicirali minimalno i samo za potrebe snimanja.

Istodobno, otac je sinu predbacivao raskalašen život koji je vodio na vrhuncu slave. Godinama kasnije, Michael Douglas priznao je svoju ovisnost o seksu, zbog čega je proveo određeno vrijeme na rehabilitaciji. U jednom intervjuu rekao je kako se njegov otac Kirk Douglas ponosio činjenicom što mu je sin seksualni ovisnik.

Pritom, razvio je i ovisnost o drogi, koja mu, prema njegovim riječima, ništa nije donijela, samo iluziju. "Pod utjecajem droge živite u nekom nerealnom svijetu i sve vam se samo čini lijepim, a u stvari ste u paklu. Dugo nisam želio da priznati sebi da imam problem, a onda sam jednog dana shvatio da sam postao loš muž i otac, i najgori prijatelj", priznao je.

Michael Douglas se liječio oko 10 mjeseci u Sierra Tucson centru, gdje je shvatio da je problem, zapravo, u njemu, zbog čega je desetljećima redovno posjećivao psihijatre i prestao razmišljati o drogi. Njegov mlađi polubrat Eric, također glumac i stand up komičar, rođen iz drugog očeva braka, problem nije osvijestio na vrijeme: preminuo je nakon što se slučajno predozirao.

Dakako, Michaelov tadašnji brak ispao je teška skalamerija. Prva supruga Diandra Luker bila je kći diplomata, a on zvijezda u usponu kada su se vjenčali. Kao i njegov otac, Michael se u tom braku iskazao nepouzdanim bračnim partnerom jer je zbog uloga često bio odsutan, pod utjecajem opijata i često bio viđen u društvu lijepih žena.

Njihovom zajedničkom sinu, Cameronu, bilo je samo sedam godina kada se prvi put susreo s očevom ovisnošću i problemima koje mu je ona donijela. Njegova frustrirana supruga Diandra bila je bijesna kada je pronašla vrećicu marihuane među glumčevim stvarima i bez razmišljanja ju je pokazala sinu. "Camerone, znaš li što je ovo? Tvoj se otac drogira", rekla je dječaku.

Bilo je to nedugo prije nego što je popularni glumac počeo voditi sina na zabave s drugim zvijezdama koji su bez ustručavanja dijelili s njim svoje jointove. Bila su to vrata pakla za dječaka, tek početak njegovih dugogodišnjih problema s drogama. Svojedobno je otet u očajničkom činu koji je isplanirao sam Michael Douglas, kada je unajmio trojicu muškaraca koji su ga strpali u crni kombi i odvezli na rehabilitaciju koja nije bila uspješna.

Dvije godine kasnije, na početku glumačke karijere, Cameron se našao na filmskom setu u Irskoj gdje je snimao horor-film, koji je napustio već nakon tjedan dana jer mu je tijekom snimanja ponestalo heroina i morao je odletjeti avionom u Njemačku po nove zalihe. Svu krivnju za stranputicu njegova sina Michael Douglas svalio je na sebe. Priznao je da je bio sebičan roditelj te da je karijeru stavio na prvo mjesto, kao što je to napravio i njegov otac, glumac Kirk Douglas.

"Tragičan je to put i bilo je teško gledati kako se moj sin bori s ovisnošću. Još je gore bilo kad sam doznao da je završio u zatvoru zbog posjedovanja droge, zbog čega je kasnije iza rešetaka proveo osam godina", ispričao je kasnije Michael Douglas, čiji se brak s Cameronovom majkom, dakako, raspao, a Diandra je nakon razvoda isplaćena s 45 milijuna dolara, što je tada bio najveći isplaćeni iznos novčane naknade nakon braka.

Najsvjetlija točka Michaelova privatnog života svakako je bio susret s glumicom Catherine Zeta-Jones. Upoznali su se zahvaljujući zajedničkom prijatelju - također glumcu – Dannyju de Vitu. Posebno je zanimljiv podatak da su rođeni na isti dan, samo je razlika između njih čak 25 godina, a upravo ih je to i spojilo.

"Prvi put kad sam ju vidio rekao sam 'wow'. Te večeri sam joj rekao da ću biti otac njezine djece. Čim sam to rekao pomislio sam da sam uništio sve svoje šanse", rekao je svojedobno Douglas. Poslije te začudne izjave, Catherine mu je poželjela laku noć i otišla. Ipak, nešto u Michaelu zaintrigiralo je glumicu te su ostali su kontaktu. Nije dugo trebalo da započnu ljubavnu vezu koju su u samim počecima skrivali od javnosti, a rijetko su se susretali jer je njezina karijera bila u usponu. "Prvi put smo se poljubili nakon devet mjeseci veze jer se nikad nismo viđali", otkrila je jednom prilikom Catherine.

Unatoč značajnoj razlici u godinama zbog koje mnogi nisu predviđali da će potrajati, par se vjenčao 2000., i s godinama izgradio čvrst brak i dobio dvoje djece – sina Dylana i kćer Carys. Njihov odnos oduvijek je privlačio veliku pozornost javnosti, a zajedno su prebrodili i teške trenutke, uključujući Douglasovu borbu s rakom grla. Dijagnozu je dobio 2010., kada je podvrgnut dvomjesečnoj terapiji. Kasnije je u intervjuima govorio da je ovu borbu dobio uz pomoć kemoterapije i svog neizlječivog optimizma.

"Bolest sam doživio kao kaznu jer kao mlad nisam vodio računa o svom zdravlju, već sam dosta pio i pušio. Ona je neka vrsta kazne za sve grijehe iz moje mladosti. Svakodnevno konzumiram najbolji lijek na svijetu, osmijeh moje supruge koji mi daje snagu da se borim i pobijedim jer želim živjeti i uživati u blagodatima svoje obitelji. Imam osjećaj da nekako još nije došao trenutak za rastajanje", ispričao je tada Michael Douglas.

No, trenutak rastajanja, ne onaj fatalni, ipak je nastupio. Nakratko se razdvojio od supruge Catherine Zeta-Jones jer je bolest u tom trenutku bila jača, uključujući i njenu dijagnozu, bipolarni poremećaj, od kojeg je oboljela u isto vrijeme. No, njihov brak unatoč izazovima kojima su bili suočeni - bolestima, privremenoj razdvojenosti, "razapinjanju" u javnosti pa i razlici u godinama koja nije mala - svjedoči o istinskoj ljubavi, posvećenosti i borbi jedno za drugo. Njihova umješnost da navigiraju kroz sve poteškoće učinila je njihovu vezu jačom, a brak jednim od dugovječnijih u Hollywoodu.

No, još uvijek nije bez izazova, kada je riječ o njihovoj djeci. Michael je javno izrazio zabrinutost za njih jer smatra kako su velike šanse da su Dylan i Carys naslijedili gen ovisnosti. "S vremenom sam naučio nešto više o genetici, između ostalih stvari, pa znam da moramo biti oprezni. Ovisnost je postojala s obje strane moje obitelji pa sada mlađu djecu mnogo više držim na oku i mnogo razgovaram s njima o tome", iskreno je rekao.

Govoreći o svojoj supruzi Catherine i njihovom braku koji traje već 25 godina, Michael kaže da su upravo mir i ljubav unutar obitelji ono što mu danas najviše znači. "Brak je maraton, a ne sprint. Ima uspone i padove, ali kada znaš da imaš partnera koji je uz tebe u bolesti, slavi, tišini i buci – to je bogatstvo koje se ne mjeri nagradama", izjavio je Michael u televizijskoj emisiji "The Ellen DeGeneres Show" 2015. godine. Koristeći svoja iskustva i spoznaje par neprekidno radi na javnom osvješćivanju mentalnih bolesti, ali i naglašavanju temeljnih obiteljskih vrijednosti. Na svojim društvenim mrežama često objavljuju događaje iz svojih privatnih života i druženja s djecom pokazujući nepatvorenu zajedničku ljubav. Danas, kada je Michael svoju karijeru priveo kraju, s osmijehom kaže kako je spreman biti suprug u drugom planu, podržavajući Catherine u njezinim nadolazećim glumačkim projektima. "U duhu sretnog braka – sretan sam što mogu igrati ulogu supruga", zaključio je Michael nedavno u Karlovym Varyma. On je svoju dionicu "odvozio", baš kao i njegov otac Kirk, s kojim se pomirio kada je obolio od raka grla, stoga je iznimno teško podnio njegovu smrt prije pet godina. Netom prije, Michael je pozirao na svečanosti otkrivanja svoje zvijezde na Stazi slavnih u Hollywoodu, u blizini zvijezde svoga slavnog oca, iz čije je sjene naposljetku uspješno izišao.