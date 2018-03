Osvojite ulaznice za 2CELLOS u zagrebačkoj Areni

U sklopu svoje turneje „The Score“ dečki su proputovali svijet i održali predivne nastupe koje je publika ovacijama pozdravljala, a ono čemu se posebno vesele nastup je pred domaćom publikom. Nakon odličnog koncerta u rasprodanoj Spaladium areni, Luka i Stjepan ovog petka, 23. ožujka, dolaze u Arenu Zagreb.

Album koji je potpuno posvećen filmskoj glazbi predstavit će i zagrebačkoj publici. Izvest će skladbe poput "May It Be" iz "Gospodara prstenova", "My Heart Will Go On" iz filma "Titanic, "Now We Are Free" iz "Gladijatora", "For the Love of a Princess" iz filma "Hrabro srce" i "Moon River" iz "Doručka kod Tiffanyja".

Podsjećamo vas kako su dečki svoj posljednji nastup u Zagrebu održali prije dvije godine na Tomislavcu, na kojem se okupilo više od 50 tisuća ljudi, što dovoljno govori o odnosu dvojice mladih glazbenika sa zagrebačkom publikom.

Foto: Promo

Ako niste na vrijeme nabavili ulaznice, vecernji.hr daje vam još jednu priliku. Ovom prigodom osigurali smo za svoje čitatelje 5x2 ulaznice za ovu domaću i svjetsku senzaciju.

Sve što trebate jest odgovoriti na nagradno pitanje i pet najkreativnijih osvojit će po dvije ulaznice.

Natječaj traje do 22. ožujka 2018. u 10 sati, a sretne dobitnike objavit ćemo najkasnije 24 sata nakon završetka natječaja.