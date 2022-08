Ornela Vištica utjelovit će Divu Grabovčevu: Ulogu posvećujem baki Vili koja je nosila opanke kao i sve vrijedne žene ovih krajeva

Diva Grabovčeva trajno je nadahnuće brojnih umjetnika. Fra Blago Karačić napisao je dramu "Diva Grabovčeva", koju je akademik Veselko Koroman svrstao u "Antologiju hrvatske drame u BiH", a koju su 1978. godine izveli širokobriješki dramski amateri.

O Divi Grabovčevoj svoj zapis ima i Ivana Aralica, Kuzma Kovačić izradio je Divin kip koji se nalazi na njezinu grobu na planini Vran, a dokumentarni film s igranim scenama "Divin krik s Vrana" Miljenka Karačića je nagrađivan. Opera "Diva Grabovčeva" don Dragana Filipovića po libretu fra Ante Marića prva je hrvatska opera u BiH (izvedena je i u zagrebačkoj dvorani Lisinski), a o tragičnoj i simboličnoj sudbini lijepe mlade Ramljanke pjeva i Marko Perković Thompson.

Sada je počelo snimanje dugometražnog igranog film o mučenici s Varvare, žrtvi Tahir-bega Kopčića s Kupresa u 17. stoljeću. Redatelj je filma u produkciji SP Filma, odnosno Studija Perić, Branko Perić po scenariju Mare Perić, a uloga Dive Grabovčeve pripala je hercegovačkoj glumačkoj divi Orneli Vištici. Redatelj i scenaristica vjeruju da će ovu tragediju i njezinu duboku poruku na najbolji mogući način prenijeti na filmsko platno, kao što su to učinili i u filmu "Hajduk" o Mijatu Tomiću. Realizacija ovog filmskog projekta podržana je od Federalne fondacije za kinematografiju i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH.

Redatelj Branko Perić kaže: – Pripreme za ovaj filmski projekt traju već nekoliko godina. Nakon filma o legendarnom hajduku Mijatu Tomiću na red je došla filmska ekranizacija lika i žrtve jedne od najvećih heroina hercegovačkog kraja. Na ovaj zahtjevan filmski projekt najviše me inspirirala drama "Diva Grabovčeva" fra Blage Karačića koji mi je kao dječaku bio vjeroučitelj i darovao mi to svoje važno i hvaljeno dramsko ostvarenje! Snimanje filmova s povijesnom tematikom zahtijeva veliku i dugotrajnu pripremu, posebno kad je riječ o autentičnim filmskim kulisama i kostimografiji. Žrtva Dive Grabovčeve ima gotovo sve elemente grčke tragedije, a ujedno je itekako naša. Raduje me činjenica da će Divu Grabovčevu utjeloviti hrvatska glumačka diva hercegovačkih korijena. Mislim da je diva Ornela Vištica rođena za ulogu Dive Grabovčeve. Vjerujemo da ćemo ljepotu Divina lika i njezinu žrtvu te njezinu poruku uspješno prenijeti na filmsko platno. Diva Grabovčeva svima nam je dala primjer kako se živi svoja vjera i vjerujemo da će ovaj dugometražni igrani film privući mnoštvo gledatelja, posebno onih koji drže do svojih korijena, ne samo u Hercegovini već i puno šire. Ornela je u ulozi Dive fantastična, ne vjerujem da bi netko bolje utjelovio Divu Grabovčevu – kaže nam redatelj Perić.

Ornela Vištica je na svom Facebook profilu napisala da ovu ulogu posvećuje svojoj baki Vili koja je jednom nosila opanke kao i sve vrijedne žene ovih krajeva. "Igram ženu koja je simbol emancipacije, snage i ljepote, ženu koja je cijenom vlastitog života sačuvala svoju čast, vjeru i identitet. Ženu čiji grob i danas posjećuju brojni hodočasnici u Bosni i Hercegovini", napisala je Ornela na Facebooku. Tahir-bega glumi Luka Mamuza, glumac iz humorističnog serijala "Jure i Mate" na YouTube kanalu.

Diva Grabovčeva, jedinica Luke i Luce Grabovac iz Varvare u Rami, rodila se oko 1660. godine, a tragično preminula 20-ak godina kasnije. Kad je imala tek nešto više od 15 godina, momci iz Rame govorili su da nema ljepše djevojke od nje, pa su je i opjevali: "Suncem glavu prevezala,/misecom se opasala,/a zvizdama okitila." Tahir-beg je krenuo s Kupresa obići rodbinu u Kopčićima pa je sreo Divu u Varvari i smrtno se zaljubio u nju. Od tada je često nastojao sresti se s njom. Uvjeravao ju je kako ne mari ni za vjeru ni za stalež, ni za što drugo na ovome svijetu osim za ljubav prema njoj. Diva je odgovorila: "Ti ne mariš za vjeru, to vjerujem, jer da mariš ne bi toliko djevojaka ucvilio kako svijet govori. Ali marim ja za vjeru. Otkako sam prohodala, ona mi je sve, u njoj živim, nju ću u grob ponijeti; ona mi je svetinja i ne dam ništa primaknuti joj, što bi je moglo zasjeniti." Diva ga je zamolila da se zakune svojim starenikom begom Kopčićem na njegovu grobu u Varvari i on se zakleo da joj neće smetati. No pogazio je i zakletvu i obećanje. Tahir-beg je otišao na Kupres izjavivši svojim roditeljima kako se odlučio oženiti Divom Grabovčevom te se njegov otac Džafer-beg uputio zaprositi Divu, ali nije dobio potvrdan odgovor pa je zaprijetio Grabovčevima. Ne mogavši podnijeti sramotu što ih je Diva odbila, Džafer-beg i njegov sin Tahir-beg odlučili su oteti Divu te su poslali svoje kmetove Ristu i Manu da saznaju gdje se Diva nalazi. Susreli su Divu na Kedžari u Vranu te joj pristupili. Tu je bila mučena, a kad je Tahir-begu bilo jasno da je Diva spremna umrijeti kako bi očuvala čast i vjeru, uslijedio je krvnikov nož u njezina prsa! Divi je kasno stigla pomoć Arslan-age Zukića iz Varvare, prijatelja i kuma Grabovčevih. Arslan-aga bio je ganut prizorom pa je pozvao sve pastire na Kedžari da Divino tijelo uz molitvu tu pokopaju. Od tada se taj grob zove Divin grob. Njezini roditelji više su nego tragično doživjeli sudbinu svoje jedinice. Ogorčeni Arslan-aga jurio je na konju za Tahir-begom, sustigao ga i ubio!

Sljedećeg ljeta, prve nedjelje poslije Petrovdana (29. lipnja), iz Brajina Dola i okolnih sela stigao je veliki broj Divinih prijateljica i poznanica na njezin grob. Već gotovo tri i pol stoljeća tisuće katolika hodočaste Divinom grobu. Ustalio se termin hodočašća Divinom grobu na Kedžari – prve nedjelje u srpnju više tisuća vjernika hodočasti njezino vječno počivalište. Ćiro Truhelka istražio je Divin grob i ustvrdio da u njemu počiva Diva mučenica. Njezina žrtva nepresušno je nadahnuće umjetnicima, nadamo se da će njezina sudbina, simbol i nauk biti na najbolji način uprizoreni u cjelovečernjem igranom filmu.