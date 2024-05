Break dancer Sead nestao je 2011., a obitelj je tek nedavno saznala kako je njegovo tijelo pronađeno nedugo nakon nestanka

Prije 13 godina sa svoje kućne adrese u naselju Bijenik udaljio se Sead Kukuruzović. Bilo je to 17. ožujka 2011. godine i obitelj i policija molili su za pomoć u potrazi za Seadom koji je u trenutku odlaska nestanka na sebi imao tenisice marke Adidas, najvjerojatnije traperice i deblju majicu crne boje s nedefiniranim uzorkom na leđima. Punih 13 godina njegova obitelj i brojni prijatelji sa break dance scene kojoj je pripadao tragali su za Seadom, a sada je njegov prijatelj Dino Tremens na Facebooku otkrio kako je nakon dugih 13 godina ova priča imala tužan završetak te su se obitelj i prijatelji na zagrebačkom groblju Markovo polje danas oprostili od Seada. U svojoj je objavi Tremens ispričao i kako je tijelo Seada Kukuruzovića pronađeno tri ili četiri mjeseca nakon njegovog nestanka i od tada je bilo u mrtvačnici Sudske medicine i tek je nedavno identificirano te je obitelj obaviještena o tome.

- Ajde, sad je barem riješen misterij, gotovo je - rekao je kompa danas. Istina. Barem nešto. Bili smo na posljednjem ispraćaju Seada Kukuruzovića, našeg Lord Tweexa, iliti kako smo ga najčešće zvali - Seyo. Čovjek je nestao 17.3.2011. godine! Da, nestao je prije 13 godina! I što se sad dogodilo? Pa eto, javili su obitelji da je identificiran. Gdje? Pa u mrtvačnici Sudske medicine ili kako god se već zove zavod koji zaprima tijela preminulih osoba. Otkad Seyino tijelo leži tamo? Vjerovali ili ne - već 13 godina!!! Da! Ja još uvijek to ne mogu procesuirati u glavi! Seyino tijelo su pronašli nekih 3-4 mjeseca nakon njegova nestanka, negdje na Savici. Pretpostavljam u nekoj vodi - Savi ili jezerima tamo. I samo su ga odveli i pospremili u hladnjak. - napisao je Tremens u objavi u kojoj je podijelio nekoliko fotografija s pogreba i objavo je naslovio s "Kako je to moguće?".

- Seyo je bio poznati brejker, iliti breakdance plesač, i ljudi su iz našeg hip hop svijeta pisali o njegovu nestanku, pisali smo članke, tisuće ljudi ga je tražilo posvuda, obavijesti su bile posvuda, postoji čak i stranica na Facebooku posvećena potrazi za Seyom... Dakle, ljudi još uvijek traže svog prijatelja, a sjećam se da je to bilo mjesecima nakon nestanka, tražio se bilo kakav trag, a tijelo se nalazi na Šalati negdje. Da ne kažem koliko je njegova obitelj patila kroz ovih 13 godina! Probajmo samo zamisliti kako im je. Da bi nakon "samo" 13 godina netko obavio DNK analizu i ustvrdio "ej, pa to je taj čovjek"! - piše Dino i nastavlja:

- Ja to ne mogu procesuirati, evo... Ne kužim. Je li postupak utvrđivanja identiteta mrtve osobe toliko skup?!? Pa koliko onda imaju takvih tijela negdje u frižiderima? Pa zar je toliko teško reći "evo, osoba je umrla prije xy mjeseci, ajmo vidjeti evidenciju nestalih osoba pa pokušati ustanoviti usporedbom DNK obitelji". Ili kako već ide taj postupak... Došli bi do zaključka čak i procesom eliminacije. Ok, muško je, ok mlađi je, ok daj popis nestalih osoba u zadnjih pola godine. Kako je to uopće moguće, da ne provjeravaju tko je preminula osoba kad pronađu tijelo?!? Ili je netko nešto gadno zeznuo negdje u nekoj instituciji. Moguće je i to valjda. Da netko nije obavio svoj posao! Ali kako, pobogu, kako?!? Pa tijelo tamo stoji. Valjda naiđeš ponovno na taj slučaj, zapitaš se tko je čovjek. Možda ima obitelj. Ne znam kako prihvatiti ove informacije. Možda se netko od vas bolje razumije u patologiju, obdukciju jer ja ovo ne mogu razumjeti. Možda taj postupak košta milijun eura pa štede gdje mogu? U svakom slučaju, danas smo se našli na groblju ispratiti Seyu i dati konačno smirenje obitelji. Lijepo je vidjeti brejkere, prijatelje, poznanike, štovatelje i ekipu kako su došli odati počast jednome od nas, izraziti sućut njegovoj obitelji. Lijepo je otići sa svim tim ljudima koji smo dio iste priče, stare i mlade glave hip hopa, breakdancea i naše urbane kulture da popijemo cugu - napisao je u svojoj objavi i na kraju dodao kako se nada da je ovo bila velika pogreška nekog pojedinca u sustavu.

