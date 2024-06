Na vjenčanju sina Roda Stewarta zapjevao je i Petar Grašo, a njegov dolazak rasplakao je mladenku

Vjenčanje godine u Dubrovniku, kako su mnogi nazvali veliki sudbonosni dan Nicole Artukovich i Liama Stewarta, potrajalo je do ranih jutarnjih sata. Ova Amerikanka konavosko-hercegovačkih korijena i poznati hokejaš i sin slavnog Roda Stewarta jučer popodne su izmijenili bračne zavjete u Crkvi svetog Ignacija na Jezuitima i potom su za svoje uzvanike priredili zabavu na tvrđavi Lovrijenac. Na putu od crkve do tvrđave svadbenu povorku je uhvatila kiša i svi su dosta pokisli, ali to nije utjecalo na njihovo raspoloženje i uz glazbenu pratnju gajdi, uz koje je ispred crkve zapjevao i Rod Stewart, mladenci i gosti su došli do Lovrijenca.

Uzvanici su uživali u tradicionalnim dubrovačkim jelima, a osim DJ-a, goste je zabavljala dubrovačka klapa Kaše, kao i saksofonist Željko Barač i poseban glazbeni gost iznenađenja - Petar Grašo. Izveo je svoju pjesmu "Ako te pitaju" i svojim dolaskom iznenadio je mladenku koja je i zaplakala, piše Dubrovački dnevnik. Dobro raspoložen na vjenčanju svog sina, kojeg je dobio u braku s Rachel Hunter, bio je i Rod Stewart koji je u jednom trenutku uzeo i metlu i počeo je čistiti pod i plesati, što je dobro nasmijalo okupljene.

VEZANI ČLANCI

Ljubavna priča ovog para započela je prije trinaest godina u srednjoj školi u Kaliforniji. Njih dvoje upoznali su se tijekom jedne zabave dok su igrali beer pong.

- Zaljubilo se dvoje šesnaestogodišnjaka. Kad je Nicole završila srednju školu i studij u Kaliforniji, Liam je otišao u Washington, a zatim na Aljasku igrati profesionalni hokej. Daljina je samo još više raznježila njihova mlada srca. Hodali su osam godina, živjeli u dvije zemlje i putovali u sedam drugih. Život se dogodio, tri godine su išli svojim putem i kako kaže stara poslovica, kao suđeni jedno drugom, našli su put natrag. Njihova ljubav nikad nije izblijedjela – opisali su mladenci svoj put na društvenim mrežama.

Naveli su i kako su kupili prvi dom u siječnju 2023., te poželjeli dobrodošlicu svom sinu Louieju Marku Rodericku Stewartu rođenom 12. svibnja 2023. Liam je Nicole zaprosio 2. srpnja 2023. godine.

VIDEO Vjenčanje Nicole Artukovich i Liama Stewarta u Dubrovniku