Održan prvi LIFT: Mladi glazbenici napravili veliki tulum u Tvornici kulture!

Sinoć je u Tvornici kulture održano prvo izdanje LIFT festivala na kojem su Marko Bošnjak, Zembo Latifa, Masayah, Fantom, kids from the sky, Baby Babilon i Rodeo napravili veliki tulum o kojem će se još dugo pričati. Publiku u Tvornici pošteno je zagrijao DJ fro.ever, a onda se na pozornicu popeo prvi bend večeri, koprivnički Rodeo predvođen očaravajućom Annom Moor. Rodeo je publiku osvojio sanjivim melodijama i po prvi puta uživo predstavio pjesme s debitantskog albuma "Many Ways Out".

Nakon Rodea po prvi puta u karijeri live nastup je održala zagrebačka trojka Baby Babilon, jedno od najatraktivnijih mladih imena glazbene scene koje oduševljava iz singla u singl, a mnoge je privukla znatiželja upravo za njihovim live nastupom. I nisu razočarali. Klara, Mara i Fran uz pomoć pratećeg benda i kolega iz Are We M.I. zabljesnuli su na pozornici Tvornice kulture i nametnuli se kao "the band" na koji trebate obratiti pažnju .Ova energetska bomba izvela je svoje do sada objavljene singlove "Madafanka", "Magla", "Pitanja", "Indijanka" i druge u maniri pravih rock zvijezda.

Kratka pauza i uslijedio je nastup alt/pop miljenika kids from the sky (Teo Golub i Robin Petić) s čijim pjesmama je publika već jako dobro upoznata pa je s njima otpjevala hitove "Onaj osjećaj", "Prolazna stvar", "Film" i druge, a odlično je prihvaćen i njihov aktualni singl "Znamo malo". Ovo je ujedno i njihov prvi nastup u Tvornici kulture gdje su pokazali da su jednostavno rođeni za pozornicu. Nakon kidsa na binu je zakoračio jedan od najperspektivnijih mladih glazbenika i ovogodišnji dobitnik nagrade Porin za najboljeg novog izvođača, Marko Bošnjak koji je predstavio svoje pjesme "Moli za nas", "Spokojan", "Nema" i "Pjesmu za kraj" u jednom drugačijem izdanju od onog na koje je publika od njega navikla. Izvanserijskog glasa i scenskog nastupa upotpunjenog plesačima i kreativnim instalacijama koje potpisuje mlada umjetnica Monika Milas.

Marko je publiku ostavio bez daha i u željnom iščekivanju ponovnog susreta. Sljedeći je bio rado viđen gost iz Srbije koji osvaja na prvu - Fantom! Fantom je zaveo i rasplesao publiku svojom "Barbarom" i drugim neodoljivim pjesmama koje će mnogi pjevušiti još dugo, dugo...Bilo je vrijeme i za zagrebačkog hitmakera Zembu Latifu koji je pred oduševljenom publikom, koja je većinu pjesama otpjevala zajedno s njim, izveo "Zvijezde", "Loše stvari", "Hollywood", "Nemoj me pitati za nju", Proljeće", "One Night" i druge, a na pozornici su mu se pridružili Rap Ribery i Ema.Već zahuktalu atmosferu svojim paprenim nastupom zapečatila je slovenska hip hop zvijezda Masayah, vlasnica viralnog hita "Ni panike" i catchy singlova "Baby", "Bol dol", "Zavedno"... Ovo je ujedno bio i prvi zagrebački nastup.

Masayah na kojem su ona i njezini rasplesali su publiku u vatrenom festivalskom finalu, a sudeći prema reakcijama, ovo neće biti njezin posljednji susret sa zagrebačkom publikom. Prvo izdanje LIFT festivala je iza nas, obilježili su ga nastupi sjajnih mladih izvođača, odlična atmosfera i eksplozija dobrih vibracija. Na horizontu se već nazire novo festivalsko izdanje, a LIFT platforma kojoj je cilj publici, medijima i profesionalcima iz glazbene industrije pokazati i prezentirati rad fantastičnih mladih glazbenika i približiti im njihovu glazbu, ide dalje te će uskoro biti objavljena ovogodišnja kompilacija.

VIDEO Sandra Perković otkrila detalje vjenčanja: 'Možda Edis uzme moje prezime'