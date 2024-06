Šuška se da ima problema u braku, a sada je slavna pjevačica povukla još jedan potez koji je rastužio njene fanove

Američka pjevačica Jennifer Lopez otkazala je turneju 'This Is Me...', prvu nakon pet godina. Tvrtka Live Nation, organizator ljetne turneje, u petak je objavila da je ona otkazana, navevši da „Jennifer uzima slobodno vrijeme kako bi bila sa svojom djecom, obitelji i bliskim prijateljima”. Lopez je u obraćanju obožavateljima priopćila kako je „u potpunosti shrvana i tužna što ih je razočarala”.

„Molim vas znajte kako ne bih to učinila da nisam smatrala da je apsolutno nužno. Obećavam da ću vam to nadoknaditi i da ćemo svi ponovno biti zajedno”.

Pjevačica i organizator nisu naveli razlog otkazivanja, no ono dolazi u vrijeme nagađanja o razvodu braka s glumcem Benom Affleckom te glasina o slaboj prodaji karata, piše agencija dpa.

Prije nekoliko tjedana bez objašnjenja je već otkazano niz koncerata u sklopu turneje.

Inače, posljednjih tjedan dana svjetska javnost bruji o problemima u raju jednog od najpoznatijih holivudskih parova - Jennifer Lopez i Bena Afflecka. I dok medijski napisi uglavnom ne izlaze izvan okvira glasina, latino-diva je sinoć gostovala u popularnom kasnovečernjem showu 'Jimmy Kimmel Live!' povodom promocije novog projekta na Netflixu. Kod istoimenog voditelja Lopez je progovorila o filmu 'Atlas' i upoznavanju njezinog uzora Barbre Streisand, no Kimmela i publiku najviše je zanimao njezin ljubavni status.

Iako vidno samozatajna, Jennifer je ipak nakratko spomenula Afflecka, odnosno skupocjeni zaručnički prsten s kojim ju je prije 20 godina slavni glumac zaprosio. Prisjetila se komentara Streisand na spomenuti prsten: - Dakle, to je veliki dijamant, upitala je Barbra, na što joj je JLO potvrdno odgovorila. Slavni par tada je raskinuo zaruke, a svoju ljubav konačno su okrunili 2022. vjenčanjem na luksuznom imanju zvijezde filma 'Argo'. Na detaljnije informacije o njihovom trenutnom odnosu javnost će očito još trebati pričekati.

