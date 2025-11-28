Nova velika prevara! Vjerovala je da priča s Bradom Pittom, uplatila 100.000 eura i tri tjedna čekala u hotelu

Švicarska umirovljenica Patricia gotovo je godinu dana vjerovala da je u tajnoj vezi s glumcem Bradom Pittom i tijekom tog perioda ostala bez 100.000 eura, prenosi Daily Mail. Sve je počelo u svibnju 2024., kad je Patricia na Instagramu zapratila jedan od fan-profila slavnog glumca. Nedugo zatim u inbox joj stiže poruka navodnog menadžera Brada Pitta s ponudom da izravno komunicira sa slavnim glumcem. Za usamljenju sklonu umirovljenicu, koja je radni vijek provela kao medicinska asistentica, zvučalo je kao ostvarenje sna. Uskoro se počela dopisivati s profilom uvjerena da piše pravoj hollywoodskoj zvijezdi.

Razgovori su u početku bili sramežljivi, gotovo banalni, no tempo se ubrzavao. - Što voliš? Kako vidiš život? Što osjećaš? - pitao ju je muškarac s druge strane ekrana, gradeći pažljivo sliku pažljivog, empatičnog Pitta kojem je dosta površnih veza. Jednog dana “priznaje” da je zaljubljen. U porukama je zove “moja ljubavi” i “moje sve, sada i zauvijek”, uz uvjet da sve ostane stroga tajna zbog njegova statusa i medija.

U trenutku kad su počeli planirati susret pojavili su se prvi zahtjevi financijske prirode. Naime, “Brad” poručuje da njegov menadžment traži 50.000 eura kako bi se susret uopće mogao organizirati, objasnivši taj zahtjev kao standardnu cijenu za svakoga tko želi provoditi vrijeme s njim. Patricia je prvo odbila, pa se sama uvjerila da možda tako funkcionira svijet zvijezda. - Pomislila sam: ‘Pa, možda tako rade stvari. Nikad prije nisam bila u kontaktu s glumcem - objasnila je. Prvo je poslala 30.000, zatim još 20.000 eura, nadajući se susretu na Venecijanskom filmskom festivalu, gdje je pravi Pitt doista promovirao film F1. Poziv nikada nije stigao, tek cvijeće i poruka: - Volim te jako puno, dušo, jedva čekam provesti ostatak života s tobom. Pitt - napisao je prevarant.

Uslijedile su dodatne molbe za novac, ovaj put 10.000 eura za “medicinske troškove” te još 10.000 eura, nakon čega Patricia kupuje kartu za Los Angeles, rezervira hotel i tri tjedna sjedi sama u sobi, ispijajući koktele i čekajući poruku s lokacijom susreta. Umjesto Pitta, stižu samo novi zahtjevi za još 20.000 eura koje je umirovljenica također uplatila na račun. Kad joj je naposljetku nestalo i novca i iluzija, vratila se kući lakša za oko 100.000 eura.

Otrežnjenje je došlo nakon što je u medijima pročitala priču Francuskinje koja je na gotovo identičan način izgubila više od 800.000 eura zbog istog tipa prevare. Obrasci poruka, izgovori, čak i emocionalne manipulacije bili su zastrašujuće slični. Tek tada skuplja snagu prijaviti slučaj švicarskoj policiji i potražiti pomoć. Stručnjaci upozoravaju da su “romantične prevare” u naglom porastu te da prevaranti sve češće koriste umjetnu inteligenciju i ukradene fotografije slavnih, dok institucije poput Interpola i nacionalnih policija pozivaju ljude na oprez.

Patricia danas govori: - To je neopisiva sramota. Godinu dana sam provela u vezi koja nije postojala. Pitaš se: ‘Kako su me mogli tako iskoristiti? - ispričala je uzrujana umirovljenica, koja sad pokušava obnoviti svoj život unatoč velikoj financijskoj šteti.