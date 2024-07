Nogometaš bivšoj ljubavnici kupio višemilijunsku vilu, a sada su završili na sudu

Engleski nogometni reprezentativac Kyle Walker (34) je, osim po nogometnom umijeću, poznat i po turbulentnom privatnom životu. Naime, Walker ima djecu s dvije žene - suprugom Annie Kilner i ljubavnicom Lauryn Goodman, a njegova nevjera aktualizirala se za vrijeme recentnog Europskog prvenstva, na kojem su ga s tribina njemačkih stadiona pratile obje u društvu djece. Pritom je nogometaš svojoj zakonitoj supruzi i zajedničkoj djeci posvećivao pobjede, dok je Goodman navodno bila nepoželjna. Naime, ona i Kyle više nisu zajedno, a britanski The Mirror sada otkriva kako je nestašni Englez svojoj bivšoj ljubavnici i njihovo dvoje djece poklonio vilu uz more vrijednu 2,5 milijuna funti. Ove glasine krenule su još ujesen prošle godine. Spomenuta nekretnina locirana na ekskluzivnom području u istočnom Sussexu uključuje pet spavaćih soba, vrt i terasu. Lauryn je navodno oduševljena kućom, u čiju renovaciju je navodno uložila preko 40 tisuća funti. - Kyle je za kuću izdvojio cijelo bogatstvo. Lauryn je očito zadovoljna što je konačno učinio pravu stvar. Želi da se djeca osjećaju sretno i sigurno... - tvrdi izvor za The Sun.

U međuvremenu, sudeći po medijskim napisima i prizorima s nedavnog prvenstva Walker i Kilner rade na oporavku svog braka. S druge strane, Kyle i Lauryn nalaze se usred sudske parnice. Iako se detalji slučaja drže u tajnosti, izvori bliski Walkeru napadaju Goodman jer pokušava zaraditi preko njihove djece. - Lauryn je poznata po tome što pokušava kontrolirati narativ koji odgovara njezinoj priči - stalno je tražila pozornost javnosti insceniranim snimanjima, putovanjima na Euro... Annie i Kyle se raduju razrješenju cijele situacije i nadaju se da će im ovo posljednje poglavlje donijeti upravo to. Sve što žele je raditi na svom odnosu kako bi vidjeli što budućnost nosi za njih i njihovu mladu obitelj, no to dosad nisu uspjevali zbog prisutnosti medija iniciranu upravo od strane Lauryn - izjavio je neimenovani izvor za The Mirror.

GALERIJA: Nesvakidašnja situacija: Engleskog nogometnog reprezentativca s tribina će pratiti supruga i ljubavnica

Također se nadodaje da Kyle nema nikakav odnos s djecom koju je dobio s Lauryn, a kao razlog navodi se njezino ponašanje. Naime, tijekom prvenstva Lauryn je često svoj Instagram ostavljala otvorenim za javnost i dijelila fotografije djece koja su nosila dres s natpisom 'Tata' na leđima. Kyle je s Lauryn prvo u travnju 2020. dobio sinčića Kaira, nakon čega je sljedeće godine oženio Annie kupivši joj 250 tisuća funti vrijedan zaručnički prsten. No razvratni Englez ponovno je prevario vlastitu ženu i u kolovozu 2023. s Goodman dobio još jedno dijete, ovaj put kćerkicu.

U nedavnom intervjuu 34-godišnjak je progovorio o bolnim posljedicama afere s Lauryn: - Žalim i ne žalim zbog toga. Žao mi je što nisam rekao Annie jer je imala pravo znati i to je najmanje što dugujem svojoj najboljoj prijateljici. Ne žalim iz sebičnog razloga što sam dobio mogućnost provoditi dane sa svojom djecom - otkrio je Walker.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, Annie i Walker zajedno su već više od 15 godina, a upoznali su se dok je tada 17-godišnji Kyle još uvijek igrao za svoj dječački klub Sheffield United. Nogometaš sa svojom ljubavi iz mlađih dana ima četvoricu sinova čija imena počinju na slovo 'R' - Roman, Riaan, Reign i Rezon. Kilner je dosad gledala sve suprugove utakmice na Europskom prvenstvu a, kako piše Daily Mail, ponosni otac na kraju svakog dvoboja kažiprstima obje ruke formira slovo 'R' kao posvetu svojim sinovima. Kamere su uhvatile crnokosu Annie tijekom utakmice polufinala protiv Nizozemske. S druge strane, Goodman je s tribina pratila dvoboj grupne faze s Dancima te je na društvenim mrežama objavila fotografiju sinčića Kaira kako se u očevom dresu s brojem dva kreće prema stadionu. Walker i Lauryn svoju su aferu počeli 2019. godine, a uz sinčića zajedno imaju i 11-mjesečnu kćerkicu.

Lauryn je početkom godine rekla da je nogometaševoj supruzi predala DNK test koji potvrđuje da je Walker otac njezine kćeri. - Bila je hladna i smirena jer je sumnjala da je Kyle otac - otkrila je Goodman. - Kyle nije pozvao Lauryn niti bilo koga iz njezine obitelji na utakmicu. Njezina je priča neistinita. Naravno da može uživati u utakmicama, kao i ostatak zemlje, ali to zapravo nema nikakve veze s Kyleom ili njegovom obitelji", kazao je izvor za Daily Mail, na što je Luryn uzvratila: - Kairo ne bi trebao gledati svog tatu kako igra za svoju zemlju s TV-a u Engleskoj - on zaslužuje biti tamo - prenose mediji.

Inače, početkom godine Annie je na svojim društvenim mrežama saopćila da se ona i nogometaš razvode. - Ovo dijelim kao odgovor na sva nedavna pitanja medija o mom braku. Nakon dugogodišnje veze i troje divne djece, odlučila sam okončati svoj odnos s Kyleom. Ne želim davati dodatne komentare. Molim da se poštuje privatnost mene i naše troje malene djece u ovim teškim trenucima - poručila je tada Kilner. Ona je Walkera prije pet godina već jednom izbacila iz kuće kad je saznala za prevaru s Lauryn. Cityjeva zvijezda, prema tvrdnjama, sudjelovao je i u orgijama s prostitutkama tijekom pandemije koronavirusa, dok je u ožujku prošle godine snimljen u društvu nepoznate djevojke.

VIDEO: Preminula je Shannen Doherty, glumica (53) najpoznatija po ulozi u seriji Beverly Hills 90210