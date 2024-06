Naš popularni pjevač ispričao koje je zdravstvene probleme otkrio: Drugi su primijetili to prije nego ja

Damir Kedžo nedavno je, samo dan nakon svog 37. rođendana održao koncert u Zagrebu u kojem nije nastupio duže vrijeme. Koncert je bio samo nastavak dobre rođendanske zabave, a sada je glazbenik u razgovoru za IN Magazin otkrio i što je poželio sebi za ovaj rođendan.

- Znam da to zvuči ful klišej i ful glupo, i zapravo mi je bilo glupo u dvadesetima, ali kad kreneš imati nekih problema sa zdravljem, shvatiš da ti je zdravlje najbitnije, tako da sam si to poželio - ispričao je Kedžo za IN Magazin i otkrio koja mu je dijagnoza nedavno postavljena. - Imam inzulinsku rezistenciju tako da tu imam monitor koji mi prati šećer u krvi, tako da to balansiram uspješno… - ispričao je Damir i rekao kako je zahvaljujući upozorenjima drugih iz okoline shvatio da ima zdravstveni problem i da je riječ o poremećaju koji može dovesti do razvoja dijabetesa tipa 2.

VEZANI ČLANCI

- Ljudi oko mene su shvatili što mi se događa. Konstantan umor, anksioznost, promjene raspoloženja, pa pojedeš nešto, pa ti se stalno spava. Kod mene bi se manifestiralo da bi minutu nakon što pojedem ručak, baš bi mi se počelo spavati do te mjere da bi mi se mantalo... Zbog toga sam se oprostio sa slatkišima i nezdravim namirnicama. Moram priznati da kad pojedeš takvu vrstu hrane da se zbilja osjećaš bolje, da nije to neka floskula. Stvarno šećer nije najbolja namirnica s kojom možeš hraniti svoje tijelo..- poručio je pjevač. U nedavnom razgovoru za Večernji upitali smo Damira i koje poklone voli dobivati za rođendan.

GALERIJA Bio je jedan od najpopularnijih voditelja: Evo gdje je, što radi i kako danas izgleda Siniša Cmrk

- Teško mi je izdvojiti najdraži poklon jer si često sam kupim ono što mi se sviđa. No moji bližnji dobro me poznaju i prate što volim. Najdraži pokloni su mi bonovi za omiljeni salon za tetoviranje jer svake godine dobijem novu ideju za tetovažu. - odgovorio nam je. Ispričao nam je tada i kako obično izgledaju njegove proslave rođendana.

- Rođendane obično slavim s bliskim prijateljima i dragim ljudima, kod kuće ili u omiljenom kafiću u Rijeci. Tako mogu s njima provesti kvalitetno vrijeme, što zbog raznih obaveza često ne uspijevamo. Volim mirnije proslave jer sam po prirodi introvert, a sav potreban adrenalin dobijem kroz svoj posao - rekao je Kedžo.

VIDEO Leona Paraminski rodila je u istoj klinici kao Meghan Markle, a muž joj je pomagao pri porodu