Eurovizijska pobjednica otkrila recept za pobjedu, ovim potezom ušla je u povijest

Cheryl Baker, čiji je bend Bucks Fizz ušao u povijest Eurovizije s pjesmom "Making Your Mind Up", tvrdi da je za pobjedu nužan trenutak koji će nastup izdvojiti i ostati u pamćenju publike. Bez elementa iznenađenja, kaže, ni najbolja pjesma ne garantira pobjedu na natjecanju poput Eurovizije. - Morate imati to nešto zbog čega svi pomisle 'wow, želim to ponovno vidjeti' - izjavila je Baker, govoreći na dodjeli nagrada WhichBingo 2025 u Gibraltaru.

Kao primjer "wow" trenutka, Baker navodi nastup svoje grupe Bucks Fizz. Njihov zaštitni znak bio je potez skidanja suknji ženskim članicama na pozornici, otkrivši ispod njih mini suknje. - Bucks Fizz ne bi pobijedio bez skidanja suknje - iskreno je priznala pjevačica, naglašavajući koliko im je taj, za ono vrijeme odvažan, scenski trik pomogao na putu do pobjedničkog trofeja. Taj je trenutak izazvao oduševljenje i osigurao im potrebnu pažnju te, konačno, pobjedu.

Prema Baker, tajna leži u stvaranju nečega što vas čini drugačijim i nezaboravnim. Iako su se vremena promijenila, potreba za takvim isticanjem ostaje. Danas se taj presudni "wow" efekt, kako vjeruje, može postići i kroz sofisticirane specijalne efekte ili impresivno osmišljenu rasvjetu koja nadopunjuje izvedbu. Najvažnije je, kako kaže, da nastup posjeduje onaj element koji će gledatelje diljem Europe i svijeta ostaviti bez daha i potaknuti ih da upravo za njega glasaju.

Komentirajući aktualne eurovizijske trendove, Baker je spomenula kako uvijek postoje snažni favoriti, ali i značajan prostor za iznenađenja koja mogu promijeniti tijek natjecanja. Iako je kroz smijeh priznala da osobno nikada nije bila naročito vješta u pogađanju konačnog pobjednika, njezini savjeti i iskustva ostaju iznimno relevantni i vrijedni za sve buduće natjecatelje koji sanjaju o osvajanju eurovizijske pozornice, podsjećajući ih na trajnu važnost tog jednog, savršeno tempiranog, "wow" trenutka.