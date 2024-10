Nini se nakon showa život potpuno promijenio, izgubila je više od 60 kg, a sada se pohvalila novim uspjehom

Sinjanka Nina Bandić jedna je od finalistica RTL-ove emisije "Život na vagi" u kojoj je sve oduševila svojom transformacijom. Na prvom vaganju Nina je imala 136,2 kilograma, a na finalnom 73,9 kilograma, što znači da je izgubila 62,3 kilograma. Nina ne posustaje nakon završetka showa i često objavljuje fotografije iz šetnji. No, osim što je uspjela skinuti kilograme, Bandić se pohvalila još jednim uspjehom.

Naime, pozirala je sa svojim završnim radom s Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti na Sveučilištu u Mostaru. "Još jedna", napisala je bivša kandidatkinja uz fotografiju cvijeća i svog rada. Fotografiju možete vidjeti OVDJE.

Nina se potpuno promijenila nakon showa, pa danas ima plavu boju kose, a prema slikama na njenim društvenim mrežama čini se da je izgubila i dodatne kilograme nakon finala.

Inače, Nina je jednom prilikom za RTL.hr otkrila kakve su reakcije na njezinu transformaciju. "Čim sam izašla kući moji bližnji su bili u pozitivnom šoku i jako ponosni na meni. Teško im se i dan danas naviknuti na ovu kilažu i da sam to zaista ja. Tata bi često nabacio šalu da me treba pogledati 2,3 puta da bi u svojoj glavi registrirao da sam to ja.

Nakon finala sam primila masu poruka podrške i pohvala na svoj izgled. Čak su mi neki pisali da su se zbog moje transformacije odlučili prijaviti u novu sezonu 'Života na vagi' i jako lijep je osjećaj kada dobiješ takvu povratnu informaciju", ispričala je. Osim toga nakon showa se i zaljubila. Prije nekoliko tjedana je pokazala kako je njezin dečko tetoši. Naime, otkrila je kakav joj je obrok pripremio. "Ono kad uz palačinke i slatke deserte dragi ima vremena i za skuhati riblju juhicu. Što kažeš draga moja, dobiva li prolaznu ocjenu? Poseban tretman", napisala je Nina uz fotografiju hrane i označila nutricionisticu Martinu Mlinarić iz 'Života na vagi' s kojom je ostala u kontaktu nakon showa.

