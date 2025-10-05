Nina Unplugged: Ostalo je još malo ulaznica za akustični spektakl Nine Badrić i Ante Gele!

Nakon što je koncert Nine Badrić zakazan za 22. listopada 2025. u dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu rasprodan u rekordnom roku, zbog velikog interesa publike otvoren je i novi termin – 19. studenoga 2025. Ulaznica za ovaj koncert ostalo je još jako malo i dostupne su putem Lisinski.hr i na blagajnama dvorane!

Ovoga puta, Nina dolazi na pozornicu u sasvim drukčijem glazbenom ruhu nego što smo je dosad slušali. S akustičnim orkestrom i u aranžmanima Ante Gele, publici će ponuditi novi glazbeni program pod nazivom Nina Unplugged. Uz svoje hitove poput Čarobno jutro, Rekao si, Takvi kao ti, Dani i godine…, koji desetljećima osvajaju publiku, Nina će izvesti i neke od najznačajnijih pjesama Olivera Dragojevića i Miše Kovača, dajući im poseban osobni pečat.

Koncert uz pratnju unplugged orkestra Ante Gele koji je premijerno izvela ovoga ljeta u galeriji Meštrović oduševio je i najzahtjevnije glazbene sladokusce te je rasprodajom prvog termina u Lisinskom potvrdio status ekskluzivne glazbene priče za koju se traži ulaznica više. Zato, osigurajte svoje mjesto na vrijeme jer ovakva glazbena poslastica se ne propušta!