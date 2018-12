Nina u uskim tajicama pokazala pozadinu: Trbuh još nije za slikanje

Trening odrađen! 💯✔️ Oznojila sam se, ubila i osjećaj je predobar! 😃😃🥰🥰💪🏻💪🏻@jelenaputnik_jele ne popuštaš niti za blagdane i hvala ti na tome...zbog toga uvijek podižem granicu i vidim sve više i više svoj napredak! Ima tu još puno posla, nećemo se lagat, zato objavljujem sliku samo od iza jer moj trbuh još uvijek nije moj prijatelj za slikanje, haha 🤷🏼‍♀️😂, ali doći ću i do toga, samo trebam nastaviti biti uporna i doći će! 😉😉🥰🥰🙏🏻🙏🏻 #zivotnavagi #thebiggestloser #zivotnapromjena #zivotnapobjeda #nikadvisedebeli #trening #training ❤️

